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08.06.2017 12:39 На набережной в Туле открылся зоопарк Полина Ермолаева





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Даже страус Цыпа подпустил оператора к себе довольно близко – пусть с небольшим недоверием, но дал себя поснимать. У каждого ушастого, пернатого и парнокопытного в этом прибрежном зоопарке своя увлекательная история. Вот глава семейства енотов по кличке Тула, в последние дни он сам не свой – переживает за супругу на сносях, очень нежно ухаживает за ней, и все обязанности по дому, включая, конечно, полоскание, взял на себя.



Планы на будущее у создателей зоопарка самые амбициозные. По словам Алексея Пучкова, «идут переговоры с администрацией о выделении большого участка, на котором планируем построить большой стационарный зоопарк и с хищными животными, и с тропическими. В планах – в ближайшие десять лет выйти в пятёрку лучших зоопарков».



Своенравная кроха с рогами – самец косули, волчица – ушедшая на пенсию артистка цирка, маленький як, важный павлин, красочные фазаны – перечислить всех и рассказать историю каждого невозможно. Эфирного времени не хватит, зато у посетителей зоопарка времени предостаточно, чтобы и познакомиться, и подружиться с прописавшимся теперь надолго в Туле симпатягами из мира фауны.



Пообниматься с посетителями всегда готовы козочки и крольчата, за жизнью других животных, а в зоопарке их 22 вида, лучше наблюдать через сетку. Впрочем, желающих понюхать тебя, по-дружески лизнуть и куснуть здесь предостаточно. Все обитатели на редкость милы и общительны. «Буйвол Марта любит людей, она добродушная и симпатичная», - рассказал исполнительный директор зоопарка Алексей Пучков.Даже страус Цыпа подпустил оператора к себе довольно близко – пусть с небольшим недоверием, но дал себя поснимать. У каждого ушастого, пернатого и парнокопытного в этом прибрежном зоопарке своя увлекательная история. Вот глава семейства енотов по кличке Тула, в последние дни он сам не свой – переживает за супругу на сносях, очень нежно ухаживает за ней, и все обязанности по дому, включая, конечно, полоскание, взял на себя.Планы на будущее у создателей зоопарка самые амбициозные. По словам Алексея Пучкова, «идут переговоры с администрацией о выделении большого участка, на котором планируем построить большой стационарный зоопарк и с хищными животными, и с тропическими. В планах – в ближайшие десять лет выйти в пятёрку лучших зоопарков».Своенравная кроха с рогами – самец косули, волчица – ушедшая на пенсию артистка цирка, маленький як, важный павлин, красочные фазаны – перечислить всех и рассказать историю каждого невозможно. Эфирного времени не хватит, зато у посетителей зоопарка времени предостаточно, чтобы и познакомиться, и подружиться с прописавшимся теперь надолго в Туле симпатягами из мира фауны.





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