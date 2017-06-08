Неизбежное:
Капремонт дорожает
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Платная парковка:
Ушли в минус
Ветхая культура:
Гром грянул


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



08.06.2017 12:39 На набережной в Туле открылся зоопарк
Полина Ермолаева

Глава семейства енотов по кличке Тула

| фото |
Пообниматься с посетителями всегда готовы козочки и крольчата, за жизнью других животных, а в зоопарке их 22 вида, лучше наблюдать через сетку. Впрочем, желающих понюхать тебя, по-дружески лизнуть и куснуть здесь предостаточно. Все обитатели на редкость милы и общительны. «Буйвол Марта любит людей, она добродушная и симпатичная», - рассказал исполнительный директор зоопарка Алексей Пучков.

Даже страус Цыпа подпустил оператора к себе довольно близко – пусть с небольшим недоверием, но дал себя поснимать. У каждого ушастого, пернатого и парнокопытного в этом прибрежном зоопарке своя увлекательная история. Вот глава семейства енотов по кличке Тула, в последние дни он сам не свой – переживает за супругу на сносях, очень нежно ухаживает за ней, и все обязанности по дому, включая, конечно, полоскание, взял на себя.

Планы на будущее у создателей зоопарка самые амбициозные. По словам Алексея Пучкова, «идут переговоры с администрацией о выделении большого участка, на котором планируем построить большой стационарный зоопарк и с хищными животными, и с тропическими. В планах – в ближайшие десять лет выйти в пятёрку лучших зоопарков».

Своенравная кроха с рогами – самец косули, волчица – ушедшая на пенсию артистка цирка, маленький як, важный павлин, красочные фазаны – перечислить всех и рассказать историю каждого невозможно. Эфирного времени не хватит, зато у посетителей зоопарка времени предостаточно, чтобы и познакомиться, и подружиться с прописавшимся теперь надолго в Туле симпатягами из мира фауны.













АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.