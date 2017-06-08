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НОВОСТИ | Общество



08.06.2017 12:19 В Центральном парке Тулы чудо-дерево уступило место «Зелёной планете»
Вести-Тула

В Центральном парке Тулы чудо-дерево уступило место «Зелёной планете»

| фото |
Чудо-дерево «спилили». Яркий, пёстрый, полюбившийся многим тулякам арт-объект на большом кругу Центрального парка имени Белоусова демонтировали. Он меняет место прописки. Усыпанное цветами дерево переедет в детский городок. А на его месте до конца июля появится новый арт-объект «Зелёная планета».

Пресс-секретарь ГУ ТО «Тульские парки» Варвара Трунова рассказала, что «у этого арт-объекта очень говорящее название. Он будет выполнен в виде нашей любимой планеты Земля. Вполне возможно, что в 2018 году и в последующие годы мы будет использовать этот арт-объект в качестве украшения к праздникам. Посвящён объект естественно Году экологии и особо охраняемых природных территорий, каким является 2017 год».
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