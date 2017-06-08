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НОВОСТИ | Общество



08.06.2017 12:04 Суворовскому району требуется генеральная уборка
Вести-Тула

Суворовскому району требуется генеральная уборка

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Суворовский район является лидером по числу обращений местных жителей о несанкционированных свалках в Тульской области. Активные жители города пожаловались на 116 мест незаконного складирования разного рода отходов, отметив их на специальной интерактивной карте проекта «Генеральная уборка».

На сегодня активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта путем обращения в администрацию муниципального образования и в прокуратуру добились ликвидации 18 несанкционированных свалок.











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