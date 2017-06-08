|
|
|
|08.06.2017 11:30 Более 20 общественных организаций получили гранты администрации Тулы
|Виталий Моторин
Сотни участников из десятков городов страны на этот тульский фестиваль брейк-данса, скорее всего, не приехали бы, да и сам красочный праздник танца не состоялся, если бы его организатор не получил на это грант администрации Тулы.
Сегодняшнее соглашение с руководством города для Павла Мотороного уже третье, а значит, в Тулу в третий раз ждет яркий фестиваль танцоров. «Это саморазвитие и здоровый образ жизни. Дети делают такое, что не все мастера спорта по спортивной гимнастике смогут повторить», - рассказал председатель правления Тульской региональной общественной организации содействия развитию спорта и современного искусства «Экспресс-Арт» Павел Моторный.
Подобные финансовые гранты на социально значимые проекты в Туле вручают уже шесть лет подряд, за это время поддержку на общую сумму в 21 миллион рублей получили более 120 творческих, интересных и важных для города начинаний. «Пропаганда здорового образа жизни, занятия физкультурой и спортом, военно-патриотическое воспитание, улучшение экологической ситуации – всё важно. Сегодня 21 общественная организация стала победителем, общий грант составил 4 миллиона 835 тысяч рублей», - сообщил глава администрации Тулы Евгений Авилов.
Проехать по местам сражений 50-й армии, которая в 1941-м обороняла Тулу от немцев - идея городского отделения ветеранов, которая тоже осталась бы не реализованной, если бы не поддержка в 50 тысяч рублей. Председатель Тульского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов, войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Юрий Курмаев уже строит планы: «Мы возьмем ещё представителей Центра образования №9, потому что школа носит имя генерала Ермакова».
В этом году гранты от 50 тысяч до полумиллиона рублей получили представители 21-й общественной организации. Чтобы войти в их число в следующем году, подавать документы на участие в ежегодном конкурсе можно уже с июня.
|
|