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08.06.2017 10:49 Суворовцы вывалили на нового главу тульского минздрава ворох проблем Алексей Ерёмин





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«Все отделения привести в соответствие, чтобы население почувствовало, что оно получает качественную медицинскую помощь», - говорит о своей мечте главный врач Суворовской ЦРБ Сергей Кудряшов.



А ещё люди хотят человеческого отношения к себе и своим близким со стороны медперсонала, которого в этих коридорах катастрофически не хватает. За два года из больницы уволились 30 специалистов, причина - низкая зарплата при огромной нагрузке.



По словам главы администрации Суворовского района Геннадия Сорокина, «иногда люди не замечают вопросы, связанные с комфортом, благоустройством. Они хотят человеческого отношения».



Жители пожаловались и на нехватку медикаментов - в первую очередь нет диабетических препаратов. Нет и лекарств для детей, об этом министру рассказала многодетная мама. Визит к главврачу для неё также не увенчался успехом.



Долгие годы остаётся здесь нерешённым вопрос с лифтом в одном из отделений. Подъёмный механизм вышел из строя несколько лет назад, а отремонтировать его так и не удалось. Сейчас рассматривается вариант с пристройкой к зданию трёхэтажного помещения для лифта. Но сколько на это потребуется времени - сейчас сказать сложно.



Министр пообещал суворовцам отреагировать на все проблемы, озвученные жителями, и постараться найти их решение уже в ближайшем будущем.



Нехватка медикаментов, персонала, а ещё хамское отношение к пациентам – вот лишь некоторые проблемы, которые озвучили суворовцы Андрею Третьякову. Новый министр здравоохранения продолжает знакомиться с отраслью региона и принимает доставшееся ему непростое наследство.«Все отделения привести в соответствие, чтобы население почувствовало, что оно получает качественную медицинскую помощь», - говорит о своей мечте главный врач Суворовской ЦРБ Сергей Кудряшов.А ещё люди хотят человеческого отношения к себе и своим близким со стороны медперсонала, которого в этих коридорах катастрофически не хватает. За два года из больницы уволились 30 специалистов, причина - низкая зарплата при огромной нагрузке.По словам главы администрации Суворовского района Геннадия Сорокина, «иногда люди не замечают вопросы, связанные с комфортом, благоустройством. Они хотят человеческого отношения».Жители пожаловались и на нехватку медикаментов - в первую очередь нет диабетических препаратов. Нет и лекарств для детей, об этом министру рассказала многодетная мама. Визит к главврачу для неё также не увенчался успехом.Долгие годы остаётся здесь нерешённым вопрос с лифтом в одном из отделений. Подъёмный механизм вышел из строя несколько лет назад, а отремонтировать его так и не удалось. Сейчас рассматривается вариант с пристройкой к зданию трёхэтажного помещения для лифта. Но сколько на это потребуется времени - сейчас сказать сложно.Министр пообещал суворовцам отреагировать на все проблемы, озвученные жителями, и постараться найти их решение уже в ближайшем будущем.





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