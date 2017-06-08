|
|
|
|08.06.2017 10:02 У участников фотопроекта «Читающие» в приоритете оказалась классика
|Вести-Тула
Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты. Говорят, книги раскрывают характер человека. И весьма любопытно сопоставлять внешность с предпочтениями в литературе. Поэтому фотовыставка, которая открылась в библиотеке имени Льва Толстого, кажется необычной. Проект называется «Читающие», в нем приняли участие люди разных профессий, возрастов.
Это политики и журналисты, художники и музыканты, учителя и поэты. Каждый из них для фото выбрал свою любимую книгу. В приоритете оказалась русская классика - Достоевский, Булгаков, Есенин. «Работаю в прокуратуре Ленинского района, поэтому для фото была выбрана книга Фёдора Достоевского «Преступление и наказание», - рассказала Елена Акимова.
В кадре было прочитано более 30 книг. Задачей же фотографа оказалось прочитать самого человека, учитывая то, что герои были далеко не профессиональными моделями. Весь июнь читающих туляков можно будет увидеть в интеллект-центре библиотеки, затем выставка переберется на другие площадки города.
«Я люблю чёрно-белые фотографии, цвет вносит слишком много настроения. Когда цвета нет, мы полностью сосредотачиваемся на человеке, его глазах, эмоциях», - говорит фотограф проекта Максим Гайдуков.
По словам автора проекта Татьяны Румянцевой, «самая главная цель – привлечь внимание общественности, людей разного поколения к прочтению серьёзной литературы, чтобы мы оставались читающей нацией, как это было долгие годы».
|
|