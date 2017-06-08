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08.06.2017 10:02 У участников фотопроекта «Читающие» в приоритете оказалась классика Вести-Тула





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Это политики и журналисты, художники и музыканты, учителя и поэты. Каждый из них для фото выбрал свою любимую книгу. В приоритете оказалась русская классика - Достоевский, Булгаков, Есенин. «Работаю в прокуратуре Ленинского района, поэтому для фото была выбрана книга Фёдора Достоевского «Преступление и наказание», - рассказала Елена Акимова.



В кадре было прочитано более 30 книг. Задачей же фотографа оказалось прочитать самого человека, учитывая то, что герои были далеко не профессиональными моделями. Весь июнь читающих туляков можно будет увидеть в интеллект-центре библиотеки, затем выставка переберется на другие площадки города.



«Я люблю чёрно-белые фотографии, цвет вносит слишком много настроения. Когда цвета нет, мы полностью сосредотачиваемся на человеке, его глазах, эмоциях», - говорит фотограф проекта Максим Гайдуков.



По словам автора проекта Татьяны Румянцевой, «самая главная цель – привлечь внимание общественности, людей разного поколения к прочтению серьёзной литературы, чтобы мы оставались читающей нацией, как это было долгие годы».



Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты. Говорят, книги раскрывают характер человека. И весьма любопытно сопоставлять внешность с предпочтениями в литературе. Поэтому фотовыставка, которая открылась в библиотеке имени Льва Толстого, кажется необычной. Проект называется «Читающие», в нем приняли участие люди разных профессий, возрастов.Это политики и журналисты, художники и музыканты, учителя и поэты. Каждый из них для фото выбрал свою любимую книгу. В приоритете оказалась русская классика - Достоевский, Булгаков, Есенин. «Работаю в прокуратуре Ленинского района, поэтому для фото была выбрана книга Фёдора Достоевского «Преступление и наказание», - рассказала Елена Акимова.В кадре было прочитано более 30 книг. Задачей же фотографа оказалось прочитать самого человека, учитывая то, что герои были далеко не профессиональными моделями. Весь июнь читающих туляков можно будет увидеть в интеллект-центре библиотеки, затем выставка переберется на другие площадки города.«Я люблю чёрно-белые фотографии, цвет вносит слишком много настроения. Когда цвета нет, мы полностью сосредотачиваемся на человеке, его глазах, эмоциях», - говорит фотограф проекта Максим Гайдуков.По словам автора проекта Татьяны Румянцевой, «самая главная цель – привлечь внимание общественности, людей разного поколения к прочтению серьёзной литературы, чтобы мы оставались читающей нацией, как это было долгие годы».





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