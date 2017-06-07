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07.06.2017 18:59 Представители китайской корпорации Poly Group посетили сегодня Тулу "Вести-Тула"





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В приветственном слове Алексей Дюмин поблагодарил гостей за радушный приём туляков в Китае и отметил, что КНР - это один из ключевых партнёров для России. В качестве инвестора Китай сейчас занимает 4-ое место, уступая Нидерландам, Германии и Франции. В Тульской области также сотрудничают с китайскими компаниями. В прошлом году товарооборот составил 184 миллиона долларов.



«Тульская область, это один из тех регионов, где можно вести дела и развивать свой бизнес. Это не просто слова. Здесь создан благоприятный инвестиционный климат, комфортные условия. Со стороны руководства региона инвесторам оказывается всесторонняя поддержка. В Тульской области хорошая логистика, развитая инфраструктура, есть целый ряд инструментов поддержки и преференций для инвесторов», - подчеркнул Алексей Дюмин.



По словам заместителя министра экономического развития РФ Алексея Груздева, «…для китайских инвесторов крайне важны не только финансовые гарантии успешности того или иного проекта, но и личная вовлеченность руководителей регионов, принимающих инвестиции».



«У вас хорошие высококвалифицированные кадры, но недостаточные ресурсы. У нас есть ресурсы. Необходимо решить, как их использовать в сотрудничестве с Россией и Тульской областью. С одной стороны мы вам помогаем в экономическом развитии, с другой - сами зарабатываем», - отметил председатель правления CHINA POLY GROUP CORPORATION Су Няньша.



Предложений для инвестиционных проектов Тульская область подготовила немало. Это и участие в строительстве федеральной трассы между Тулой и Новомосковском протяженностью около 20 км, и строительство высокоскоростной магистрали от Москвы до Сочи, где первый участок соединит Тулу со столицей. Это соглашение было подписано на форуме в Санкт-Петербурге.



Также было предложено возведение в области сети трёхзвездочных гостиниц, в которых появилась необходимость в связи с большим притоком туристов. Строительство жилья эконом-класса в особом приоритете, так как в области высокий процент аварийного жилья и необходимо переселять людей в новое.



Предложено было и участие в расширении узловского индустриального парка, и сельскохозяйственные направления. Большинство проектов заинтересовали представителей компании Poly Group. Алексей Дюмин предложил создать отдельную рабочую группу, которая будет вести это сотрудничество и при необходимости выезжать на переговоры в Китай.





Губернатор Тульской области вместе с министрами сегодня встречал делегацию из Китая - представителей крупной корпорации Poly Group. Это ответный визит. Чуть меньше двух месяцев назад делегация нашего региона посетила Пекин. И уже сегодня шли переговоры о сотрудничестве.В приветственном слове Алексей Дюмин поблагодарил гостей за радушный приём туляков в Китае и отметил, что КНР - это один из ключевых партнёров для России. В качестве инвестора Китай сейчас занимает 4-ое место, уступая Нидерландам, Германии и Франции. В Тульской области также сотрудничают с китайскими компаниями. В прошлом году товарооборот составил 184 миллиона долларов.«Тульская область, это один из тех регионов, где можно вести дела и развивать свой бизнес. Это не просто слова. Здесь создан благоприятный инвестиционный климат, комфортные условия. Со стороны руководства региона инвесторам оказывается всесторонняя поддержка. В Тульской области хорошая логистика, развитая инфраструктура, есть целый ряд инструментов поддержки и преференций для инвесторов», - подчеркнул Алексей Дюмин.По словам заместителя министра экономического развития РФ Алексея Груздева, «…для китайских инвесторов крайне важны не только финансовые гарантии успешности того или иного проекта, но и личная вовлеченность руководителей регионов, принимающих инвестиции».«У вас хорошие высококвалифицированные кадры, но недостаточные ресурсы. У нас есть ресурсы. Необходимо решить, как их использовать в сотрудничестве с Россией и Тульской областью. С одной стороны мы вам помогаем в экономическом развитии, с другой - сами зарабатываем», - отметил председатель правления CHINA POLY GROUP CORPORATION Су Няньша.Предложений для инвестиционных проектов Тульская область подготовила немало. Это и участие в строительстве федеральной трассы между Тулой и Новомосковском протяженностью около 20 км, и строительство высокоскоростной магистрали от Москвы до Сочи, где первый участок соединит Тулу со столицей. Это соглашение было подписано на форуме в Санкт-Петербурге.Также было предложено возведение в области сети трёхзвездочных гостиниц, в которых появилась необходимость в связи с большим притоком туристов. Строительство жилья эконом-класса в особом приоритете, так как в области высокий процент аварийного жилья и необходимо переселять людей в новое.Предложено было и участие в расширении узловского индустриального парка, и сельскохозяйственные направления. Большинство проектов заинтересовали представителей компании Poly Group. Алексей Дюмин предложил создать отдельную рабочую группу, которая будет вести это сотрудничество и при необходимости выезжать на переговоры в Китай.











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