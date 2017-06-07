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07.06.2017 15:43 Узловский пенсионер отдал мошеннику сбережения и банковскую карту Вести-Тула





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Злоумышленник сообщил пенсионеру, что для определения принадлежности денежных знаков тот должен передать все имеющиеся у него купюры и банковскую карту. В настоящий момент подозреваемые так и не найдены.



Как сообщил руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, «потерпевший передал мошеннику 90 тысяч рублей и банковскую карту с пин-кодом. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело. Проводится комплекс мероприятий по установлению личности преступников и их задержанию».



В Узловой неизвестные обокрали пенсионера, оставив пожилого человека буквально без копейки денег. По предварительным данным, пожилой мужчина купил постельное белье у лиц цыганской национальности. На следующий день к пенсионеру пришел неизвестный мужчина и заявил, что приобретенное белье краденое, а лица, его продавшие, задержаны.Злоумышленник сообщил пенсионеру, что для определения принадлежности денежных знаков тот должен передать все имеющиеся у него купюры и банковскую карту. В настоящий момент подозреваемые так и не найдены.Как сообщил руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, «потерпевший передал мошеннику 90 тысяч рублей и банковскую карту с пин-кодом. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело. Проводится комплекс мероприятий по установлению личности преступников и их задержанию».









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