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07.06.2017 14:47 «Яндекс. Транспорт» поможет тулякам добраться до места назначения "Вести-Тула"





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Автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутки обозначены на карте метками — каждый вид транспорта своим цветом. Для каждой остановки приложение показывает список всех номеров, которые на ней останавливаются, а для каждого номера — линию маршрута и список остановок.



Кроме того, Яндекс.Транспорт пригодится, когда не ясно, на чём добираться до места назначения. Достаточно ввести адрес дома или название организации и задать исходную точку - и приложение построит маршрут. Кстати, Яндекс.Транспорт позволяет следить за движением не только в Туле, но и в Москве, Санкт-Петербурге и ещё нескольких десятках городов и не только России.







Мобильное приложение Яндекс.Транспорт поможет тулякам точнее планировать поездки на автобусах, троллейбусах, трамваях и маршрутках. Оно подсказывает, где сейчас находится нужный транспорт, и прогнозирует его прибытие на остановку.Автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутки обозначены на карте метками — каждый вид транспорта своим цветом. Для каждой остановки приложение показывает список всех номеров, которые на ней останавливаются, а для каждого номера — линию маршрута и список остановок.Кроме того, Яндекс.Транспорт пригодится, когда не ясно, на чём добираться до места назначения. Достаточно ввести адрес дома или название организации и задать исходную точку - и приложение построит маршрут. Кстати, Яндекс.Транспорт позволяет следить за движением не только в Туле, но и в Москве, Санкт-Петербурге и ещё нескольких десятках городов и не только России.

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