Неизбежное:
Капремонт дорожает
Ветхая культура:
Гром грянул
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Тульский роддом:
Опасные процедуры


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



07.06.2017 14:47 «Яндекс. Транспорт» поможет тулякам добраться до места назначения
"Вести-Тула"



| фото |
Мобильное приложение Яндекс.Транспорт поможет тулякам точнее планировать поездки на автобусах, троллейбусах, трамваях и маршрутках. Оно подсказывает, где сейчас находится нужный транспорт, и прогнозирует его прибытие на остановку.

Автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутки обозначены на карте метками — каждый вид транспорта своим цветом. Для каждой остановки приложение показывает список всех номеров, которые на ней останавливаются, а для каждого номера — линию маршрута и список остановок.

Кроме того, Яндекс.Транспорт пригодится, когда не ясно, на чём добираться до места назначения. Достаточно ввести адрес дома или название организации и задать исходную точку - и приложение построит маршрут. Кстати, Яндекс.Транспорт позволяет следить за движением не только в Туле, но и в Москве, Санкт-Петербурге и ещё нескольких десятках городов и не только России.













АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.