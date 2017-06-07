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|07.06.2017 12:38 На юге Тулы временно прекращена подача холодной воды
|Вести-Тула
В связи с подготовкой к работе в зимних условиях Непрейковского водозабора с сегодняшнего дня и до 8 утра 8 июня 2017 года в поселках Косая Гора, Скуратово, Менделеевский, Рассвет, Хопилово, Иншинский, в деревнях Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово прекращена подача холодной воды.
В это же время в Центральном, Советском, Привокзальном округах Тулы южнее улицы Гоголевской, деревни Гостеевка, Новомосковского шоссе, в квартале, ограниченном проспектом Ленина, улицами Станиславского, Рязанской, Калужским шоссе, в районе Зеленстроя, в Скуратовском микрорайоне будет пониженное давление холодной воды.
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