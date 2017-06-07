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НОВОСТИ | Общество



07.06.2017 12:28 В Туле восстановлено движение трамваев в сторону Щегловской засеки
Вести-Тула

В Туле восстановлено движение трамваев в сторону Щегловской засеки

| фото |
В связи с окончанием работ по ремонту трамвайных путей на улице Марата в Туле с сегодняшнего дня в полном объеме восстанавливается движение вагонов по трамвайным маршрутам №3 (Щегловская засека - Московский вокзал), №7 (Щегловская засека - стадион «Металлург»), №15 (Щегловская засека - улица Штыковая).

Выпуск трамваев на маршрутах № 6 и №9 будет производиться в прежнем объеме: №6 (стадион «Металлург» - ул. Штыковая) - две единицы в рабочие дни; №9 (стадион «Металлург» - Московский вокзал) в рабочие дни 10 единиц, в выходные дни - 8 единиц.
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