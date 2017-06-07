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НОВОСТИ | Общество



07.06.2017 11:58 В тамбовском селе перезахоронен солдат, обнаруженный тульскими поисковиками
Вести-Тула

В тамбовском селе перезахоронен солдат, обнаруженный тульскими поисковиками

| фото |
Спустя семьдесят пять лет еще один солдат Великой Отечественной вернулся домой. В тамбовском селе Перевоз перезахоронили останки бойца, обнаруженного поисковиками в Тульской области. Хоронить земляка вышло все село. Именно так и принято здесь провожать в последний путь.

Увы, это прощание слишком задержалось. Нет уже в живых тех, кто знал, жил рядом, вместе уходил на фронт. Но даже спустя столько лет местные жители вместе с волонтерами организовали целое расследование. Ездили в архивы, опрашивали старожилов. Все, что удалось узнать о погибшем бойце, это возраст – 21 год, место жительства – село Перевоз и, предположительно, фамилию - Бельков. Стараниями тульского волонтерского объединения «Легион» красноармейца все же удалось вернуть из небытия на малую родину.

Как рассказала председатель совета Тамбовского регионального отделения «Поискового движения России» Елена Валатина, «работа в архиве должна продолжиться. Уже выяснилось, что он сражался в 423-й стрелковой дивизии».
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