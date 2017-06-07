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НОВОСТИ | Общество



07.06.2017 11:09 Ремонт Детско-юношеского центра на Коминтерна близок к финалу
Вести-Тула

Ремонт Детско-юношеского центра на Коминтерна близок к финалу

| фото |
Детско-юношеский центр в Туле на улице Коминтерна заметно преобразился. Практически завершены ремонтные работы по восстановлению фасада. Цвет педагоги и дети пожелали оставить прежний - салатовый. Осталось навести последние штрихи и уложить асфальт вокруг здания.

На ремонт было затрачено 750 тысяч рублей. В прошлом году привели в порядок кровлю. Теперь здание находится в полном порядке, хотя ему без малого сотня лет. А само учреждение без пяти минут отметит свое 50-летие.

Как рассказала директор Детско-юношеского центра города Тулы Инна Амелина, «планируем ввести востребованное сейчас объединение «Шахматы». С 31 мая набраны две группы детей, которые будут заниматься шахматами».

Сегодня Детско-юношеский центр является самым востребованным учреждением дополнительного образования в Туле. Здесь занимаются более тысячи детей, которые учатся петь, танцевать и рисовать. Одно из самых популярных направлений - это изучение языков и подготовка к школе. Обучение бесплатное.













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