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|07.06.2017 10:54 В Туле начали жёстко разбираться с незаконно построенными объектами
|Полина Ермолаева
Тринадцать лет назад на этом месте была свалка. По словам владельца кафе «Дубрава», ему потребовалось более 100 грузовиков, чтобы вывезти весь мусор. Сегодня здесь опять свалка, а что будет через год – большой вопрос. И этот вопрос заботит сегодня многих. Свалку обещают убрать до завершения июня.
Согласно заключенному министерством природных ресурсов и экологии Тульской области госконтракту, объекты должны быть не только демонтированы, но и вывезен строительный мусор. По словам заместителя министра-директора департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Леонида Ивченко, «планируем, что кучи строительных отходов будут ликвидированы, и в октябре текущего года в рамках акции «Живи, лес!» планируем там высадку липы и клёна остролистного».
Если с «Дубравой» уже попрощались, то кафе «Фламинго» на пересечении улиц Калинина и Ложевой пока еще отстаивает своё право на существование. Каким образом выдавали разрешительные документы на его строительство в далеком 2001 году, сегодня никто сказать не может, зато точно известно, что увеселительное заведение стоит крайне неудачно! «Мы добиваемся, чтобы его там не было, по одной причине – они стоят на сетях теплового и газового снабжения, что категорически запрещено. Это создает препятствие для подготовки к зиме», - пояснил начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу Сергей Шестаков.
Сегодня только в Пролетарском округе находится в работе порядка десяти объектов. Законность их постройки и наличия правоустанавливающего документа для ведения предпринимательской деятельности вызывает крайнее сомнение у руководителя территориального округа. Так что вероятнее всего решительные меры относительно «Дубравы» - лишь яркое начало в борьбе за чистоту перед законом арендаторов городской земли.
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