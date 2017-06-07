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07.06.2017 10:54 В Туле начали жёстко разбираться с незаконно построенными объектами Полина Ермолаева





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Согласно заключенному министерством природных ресурсов и экологии Тульской области госконтракту, объекты должны быть не только демонтированы, но и вывезен строительный мусор. По словам заместителя министра-директора департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Леонида Ивченко, «планируем, что кучи строительных отходов будут ликвидированы, и в октябре текущего года в рамках акции «Живи, лес!» планируем там высадку липы и клёна остролистного».



Если с «Дубравой» уже попрощались, то кафе «Фламинго» на пересечении улиц Калинина и Ложевой пока еще отстаивает своё право на существование. Каким образом выдавали разрешительные документы на его строительство в далеком 2001 году, сегодня никто сказать не может, зато точно известно, что увеселительное заведение стоит крайне неудачно! «Мы добиваемся, чтобы его там не было, по одной причине – они стоят на сетях теплового и газового снабжения, что категорически запрещено. Это создает препятствие для подготовки к зиме», - пояснил начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу Сергей Шестаков.



Сегодня только в Пролетарском округе находится в работе порядка десяти объектов. Законность их постройки и наличия правоустанавливающего документа для ведения предпринимательской деятельности вызывает крайнее сомнение у руководителя территориального округа. Так что вероятнее всего решительные меры относительно «Дубравы» - лишь яркое начало в борьбе за чистоту перед законом арендаторов городской земли.



Тринадцать лет назад на этом месте была свалка. По словам владельца кафе «Дубрава», ему потребовалось более 100 грузовиков, чтобы вывезти весь мусор. Сегодня здесь опять свалка, а что будет через год – большой вопрос. И этот вопрос заботит сегодня многих. Свалку обещают убрать до завершения июня.Согласно заключенному министерством природных ресурсов и экологии Тульской области госконтракту, объекты должны быть не только демонтированы, но и вывезен строительный мусор. По словам заместителя министра-директора департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Леонида Ивченко, «планируем, что кучи строительных отходов будут ликвидированы, и в октябре текущего года в рамках акции «Живи, лес!» планируем там высадку липы и клёна остролистного».Если с «Дубравой» уже попрощались, то кафе «Фламинго» на пересечении улиц Калинина и Ложевой пока еще отстаивает своё право на существование. Каким образом выдавали разрешительные документы на его строительство в далеком 2001 году, сегодня никто сказать не может, зато точно известно, что увеселительное заведение стоит крайне неудачно! «Мы добиваемся, чтобы его там не было, по одной причине – они стоят на сетях теплового и газового снабжения, что категорически запрещено. Это создает препятствие для подготовки к зиме», - пояснил начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу Сергей Шестаков.Сегодня только в Пролетарском округе находится в работе порядка десяти объектов. Законность их постройки и наличия правоустанавливающего документа для ведения предпринимательской деятельности вызывает крайнее сомнение у руководителя территориального округа. Так что вероятнее всего решительные меры относительно «Дубравы» - лишь яркое начало в борьбе за чистоту перед законом арендаторов городской земли.





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