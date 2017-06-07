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07.06.2017 09:18 Модернизацией тульского здравоохранения заинтересовались следователи Вести-Тула





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По версии следствия, в 2013 году указанные лица при выполнении программы «Модернизация здравоохранения Тульской области» допустили необоснованное расходование бюджетных средств в размере не менее 13 миллионов рублей. В настоящее время в рамках уголовного дела в министерстве здравоохранения Тульской области и по местам жительства фигурантов проводятся обыски.



Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета по инновациям и информатизации Тульской области Артура Контрабаева и иных неустановленных лиц администрации Тульской области по признакам преступления, характеризующимся как превышение должностных полномочий.По версии следствия, в 2013 году указанные лица при выполнении программы «Модернизация здравоохранения Тульской области» допустили необоснованное расходование бюджетных средств в размере не менее 13 миллионов рублей. В настоящее время в рамках уголовного дела в министерстве здравоохранения Тульской области и по местам жительства фигурантов проводятся обыски.

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