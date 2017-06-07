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07.06.2017 10:03 Жители Тульской области будут меньше платить за ОДН? Виталий Моторин





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Базовой категорией - своего рода основой всех расчетов - стали дома, ни подвалов ни чердаков не имеющие. Наличие одного из этого или и того и другого вместе добавляет слагаемых в сложную формулу расчета ОДН за электричество.



Министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко рассказала, что «для каждого многоквартирного дома один раз рассчитывается свой объем потребления электрической энергии. При добавлении к расчету площадей подвалов и чердаков увеличивается площадь мест общего пользования, но норматив при этом уменьшается, поскольку энергопотребление в подвалах и чердаках минимально. За счет выделения отдельных групп базовый норматив по семи категориям для жителей, у которых нет ни чердаков, ни подвалов, уменьшается от трех до семи процентов».



При такой жесткой привязке платы за ОДН к площади мест общего пользования, их метраж должен быть документально подтвержден. За тем, чтобы на этом нельзя было спекулировать, будет следить Жилищная инспекция. Как говорит ее начальник Алексей Бирюлин, «обязательно должен быть паспорт многоквартирного дома, в котором четко прописана площадь чердака и подвала. Указание этих площадей происходит уполномоченным органом – БТИ».



При начислении ОДН за воду так же будут применяться новые расчеты. Когда мы пользуемся горячей водой, то чаще всего смешиваем ее с холодной. Новые формулы расчета ОДН на воду теперь учитывают и это. Общий норматив теперь разделен на горячее и холодное водоснабжение.



Министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко считает, что «это приведет к существенному снижению платы граждан за ОДН на горячую воду. Что же касается холодной воды, то плата за нее тоже снизится за счет выверки площадей. На горячую воду снижено на 60%, на холодную – на 40%».



По словам координатора проекта «Народный контроль ЖКХ» Анастасии Дементьевой, «изменение платы почувствуют жители большинства домов на территории Тульской области – и девятиэтажных, и пятиэтажных с централизованным горячим и холодным водоснабжением».



Что касается нашумевшего норматива ОДН за водоотведение, проще говоря, канализацию, его вводить в Тульской области, к счастью, не собираются.



Все эти новые формулы расчетов должны снизить сумму наших платежей за ОДН, расчеты по ним производиться будут с 1 июля, а, значит, так ли это, мы узнаем в августе, когда получим платежные квитанции.



Если раньше при расчете платы за ОДН в многоквартирном доме учитывалось наличие в нем лифта и общая площадь лестничных пролетов и площадок, то теперь так же имеет значение наличие и метраж подвальных и чердачных площадей. Последнее, возможно, даже более важно.Базовой категорией - своего рода основой всех расчетов - стали дома, ни подвалов ни чердаков не имеющие. Наличие одного из этого или и того и другого вместе добавляет слагаемых в сложную формулу расчета ОДН за электричество.Министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко рассказала, что «для каждого многоквартирного дома один раз рассчитывается свой объем потребления электрической энергии. При добавлении к расчету площадей подвалов и чердаков увеличивается площадь мест общего пользования, но норматив при этом уменьшается, поскольку энергопотребление в подвалах и чердаках минимально. За счет выделения отдельных групп базовый норматив по семи категориям для жителей, у которых нет ни чердаков, ни подвалов, уменьшается от трех до семи процентов».При такой жесткой привязке платы за ОДН к площади мест общего пользования, их метраж должен быть документально подтвержден. За тем, чтобы на этом нельзя было спекулировать, будет следить Жилищная инспекция. Как говорит ее начальник Алексей Бирюлин, «обязательно должен быть паспорт многоквартирного дома, в котором четко прописана площадь чердака и подвала. Указание этих площадей происходит уполномоченным органом – БТИ».При начислении ОДН за воду так же будут применяться новые расчеты. Когда мы пользуемся горячей водой, то чаще всего смешиваем ее с холодной. Новые формулы расчета ОДН на воду теперь учитывают и это. Общий норматив теперь разделен на горячее и холодное водоснабжение.Министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко считает, что «это приведет к существенному снижению платы граждан за ОДН на горячую воду. Что же касается холодной воды, то плата за нее тоже снизится за счет выверки площадей. На горячую воду снижено на 60%, на холодную – на 40%».По словам координатора проекта «Народный контроль ЖКХ» Анастасии Дементьевой, «изменение платы почувствуют жители большинства домов на территории Тульской области – и девятиэтажных, и пятиэтажных с централизованным горячим и холодным водоснабжением».Что касается нашумевшего норматива ОДН за водоотведение, проще говоря, канализацию, его вводить в Тульской области, к счастью, не собираются.Все эти новые формулы расчетов должны снизить сумму наших платежей за ОДН, расчеты по ним производиться будут с 1 июля, а, значит, так ли это, мы узнаем в августе, когда получим платежные квитанции.







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