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06.06.2017 18:16 В регионе на природоохранные мероприятия планируют потратить более 980 млн. рублей "Вести-Тула"





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Разговор зашел о приоритетных проектах таких как «Чистая страна», «Вода России», «Дикая природа». В рамках их реализации планируется решить актуальные проблемы, касающиеся ликвидации накопившихся отходов, бережного использования водных ресурсов, защиты редких видов животных и растений.



Как было отмечено, на 2017 год в Тульской области запланирован ряд природоохранных мероприятий. Объем их финансирования из федерального, регионального и местного бюджетов, а также из внебюджетных источников ориентировочно составит 982 млн. рублей.





В год экологии о приоритетных направлениях охраны окружающей среды, говорили сегодня участники селекторного совещания, под председательством полпреда Президента в центральном федеральном округе Александре Беглове. В нем так же принял участие губернатор Алексейй Дюмин.Разговор зашел о приоритетных проектах таких как «Чистая страна», «Вода России», «Дикая природа». В рамках их реализации планируется решить актуальные проблемы, касающиеся ликвидации накопившихся отходов, бережного использования водных ресурсов, защиты редких видов животных и растений.Как было отмечено, на 2017 год в Тульской области запланирован ряд природоохранных мероприятий. Объем их финансирования из федерального, регионального и местного бюджетов, а также из внебюджетных источников ориентировочно составит 982 млн. рублей.

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