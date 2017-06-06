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06.06.2017 15:54 Сегодня в России - Пушкинский день "Вести-Тула"





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С Тулой классика, к сожалению, мало что связывало. А вот соседняя Калуга может похвастаться усадьбой Гончаровых, музеем-заповедником «Полотняный завод». Красоту этих пушкинских мест и запечатлели на своих полотнах калужские художники семья Духановых. Более ста их работ в эти дни представлены в выставочном зале на Красноармейском проспекте.



«Пушкин неоднократно бывал в усадьбе Гончаровых, родителей его жены Натальи. Для калужан «Полотняный завод» - как жителей нашего региона «Ясная Поляна», - говорит первый заместитель генерального директора объединения «Историко-краеведческий и художественный музей» Марина Кузина.



А в сквере возле Пушкинского лицея в Туле сегодня по традиции собрались школьники, студенты, преподаватели и просто туляки, для которых произведения Пушкина – в числе любимых.





Сегодня день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Основоположник современного русского литературного языка, спустя годы остается непревзойденным гением поэзии, прозы, драматургии. Своим творчеством он по-прежнему открывает миру нашу страну и её народ.С Тулой классика, к сожалению, мало что связывало. А вот соседняя Калуга может похвастаться усадьбой Гончаровых, музеем-заповедником «Полотняный завод». Красоту этих пушкинских мест и запечатлели на своих полотнах калужские художники семья Духановых. Более ста их работ в эти дни представлены в выставочном зале на Красноармейском проспекте.«Пушкин неоднократно бывал в усадьбе Гончаровых, родителей его жены Натальи. Для калужан «Полотняный завод» - как жителей нашего региона «Ясная Поляна», - говорит первый заместитель генерального директора объединения «Историко-краеведческий и художественный музей» Марина Кузина.А в сквере возле Пушкинского лицея в Туле сегодня по традиции собрались школьники, студенты, преподаватели и просто туляки, для которых произведения Пушкина – в числе любимых.











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