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НОВОСТИ | Общество



06.06.2017 15:38 В Тульской области возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка
"Вести-Тула"



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Следственными органами, по результатам проведенной проверки, возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двухлетней девочке. В Веневе ребенок опрокинул на себя стоявший на газовой плите чайник с кипятком. Площадь ожога составила 50 процентов.

Сначала девочка была направлена в местное медучреждение, затем доставлена в Тульскую детскую областную больницу. Однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти ей жизнь не удалось.

Как рассказал руководитель следственного отдела города Новомосковска СУСК по Тульской области Константин Фатин, «…в настоящее время следственным отделом по городу Новомосковску возбуждено уголовное дело по статье 109 ч.2 «Причинение смерти по неосторожности, в следствии ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей медицинскими работниками». В ходе расследования этого дела будет проведен ряд экспертиз. Дело взято на контроль руководством СУ СК России по Тульской области».

















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