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06.06.2017 14:10 В Щёкинском районе в рамках инвестпроекта построят тепличный комплекс
Вести-Тула

В Щёкинском районе в рамках инвестпроекта построят тепличный комплекс

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На XXI Петербургском международном экономическом форуме заключено соглашение о сотрудничестве Правительства Тульской области с предприятием «Агрохолдинг «Суворовский» по реализации инвестиционного проекта: строительстве тепличного комплекса площадью сто гектаров по выращиванию томатов, огурцов, перцев, салата на территории Щёкинского района.

Объём инвестиций составит 24 миллиарда рублей, планируется создание более 1300 рабочих мест.











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