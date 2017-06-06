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06.06.2017 13:03 В Плавском районе освящён крест возрождённого храма Вести-Тула





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Меценатом и строителем храма стал фермер Антон Храбров, предки которого жили на красногорской земле. Новый храм воздвигнут на высоком берегу реки Малынь на территории одноименного храма, который был построен в далеком XVIII веке, а в минувшем - до основания разрушен. «Это второй храм на плавской земле, который возвращается к жизни», - рассказал епископ Белевский и Алексинский Серафим.



В селе Красногорье Плавского района епископ Белевский и Алексинский Серафим освятил крест для нового храма во имя Святой живоначальной Троицы. На освещении присутствовало много прихожан, люди приехали из окрестных сел и деревень.Меценатом и строителем храма стал фермер Антон Храбров, предки которого жили на красногорской земле. Новый храм воздвигнут на высоком берегу реки Малынь на территории одноименного храма, который был построен в далеком XVIII веке, а в минувшем - до основания разрушен. «Это второй храм на плавской земле, который возвращается к жизни», - рассказал епископ Белевский и Алексинский Серафим.





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