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НОВОСТИ | Общество



06.06.2017 12:29 Династия Дементьевых-Корниловых привезла в Тулу тропическую сказку
Полина Ермолаева

Циркачи Дементьевы-Корниловы привезли в Тулу тропическую сказку

| фото |
Забыть такое, а точнее поверить в то, что перед тобой танцуют слоны очень трудно. Только ветер, который обдувает ряды, когда пятитонная балерина кружится в вальсе, выводит из ступора. Кажется, что хореограф проекта Мигель из шоу «Танцы» поработал и с ними.

Династии Дементьевых-Корниловых более 130 лет. Артисты работают с разными животными, но фаворитами остаются слоны. Сейчас в шоу принимают участие четыре девочки - самая младшая Марго отметит свой 8-летний день рождения как раз на гастролях в Туле.

Как рассказал дрессировщик слонов, директор коллектива «Инди Ра» Андрей Дементьев-Корнилов, «это полностью противоречит законам физики. Они могут стоять на шарике без какой-либо опоры. Слон становится на шар и приводит его в движение».

С азартом и неимоверными выкрутасами в шоу «Инди Ра» выступают не только гиганты. Убеждаешься, что размер животного совсем никак не влияет на величину его таланта. Поджарые красавцы скакуны откликаются на кличку и виновато машут головой, когда получают неодобрительное замечание от их двуногого наставника. Самый сложный номер «Тяни-толкай», который в России не делает больше никто – завораживает своей красотой.

Рэй из Бахрейна – стеснительная птица-носорог, задира капуцин, вальяжная лама, верблюды, крокодил, попугаи на велосипедах – более 85 видов животных – постановка народной артистки России Таисии Корниловой обещает быть не просто яркой, а увлекающей в то самое карнавальное лето, о котором мы все так мечтаем в этом прохладном 2017 году!














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