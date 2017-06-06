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06.06.2017 11:55 На экологическом фестивале туляков научили давать хламу вторую жизнь Алина Фурсенко





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«Мне очень нравится как работают наши образовательные организации, показывают, как можно костюм, например, Екатерины Второй сотворить из пакетов. Привлекает внимание и наш бренд тульский пряник, который сделан из тары для яиц», - удивлялась на фестивале заместитель главы администрации города Тулы Надежда Токовая.



Где забота о природе, там и забота о своем здоровье. Максим Кузьминых, например, начинает свой день с того, что встает на гвозди. Такая вот своеобразная альтернатива утреннему кофе. «Очень бодрит организм, оживляет все жизненно важные органы. Активизируется мозг, пищеварение», - рассказывает преподаватель йоги. С непривычки сложно, лучше уж витамины. Однако мы, люди современные, уже привыкли их получать исключительно в аптечных пилюлях.



«Я собрала растения, которые попались мне по дороге из дома на работу. Как оказалось потом, многие из них – вовсе не местные», - рассказала заместитель директора Тульского экзотариума Светлана Ковальчук. Окопник, канадский клен – вроде бы обычные виды, растут даже на дворовых лужайках, однако они в наших краях гости, и гости довольно нахальные – распространяются и вытесняют наши исконные растения. Биологическое разнообразие редеет с каждым годом, однако надежда есть, если люди начнут заботиться о природе хотя бы с малого.



Раз уж назначил себя человек царём природы, теперь он за неё и в ответе. Может, и туляки по заветам «Маленького принца» начнут преображать мир, начиная со своей маленькой лужайки.



Чайный сервиз из шин, отслуживших своё, и затейливые табуретки из стеклянных бутылок – такой он «Хлам-арт по-тульски». Не обязательно избавляться от мусора, в нём можно легко найти вдохновение - так решили организаторы конкурса и на экологическом фестивале наградили туляков за самый необычный способ дать хламу вторую жизнь.«Мне очень нравится как работают наши образовательные организации, показывают, как можно костюм, например, Екатерины Второй сотворить из пакетов. Привлекает внимание и наш бренд тульский пряник, который сделан из тары для яиц», - удивлялась на фестивале заместитель главы администрации города Тулы Надежда Токовая.Где забота о природе, там и забота о своем здоровье. Максим Кузьминых, например, начинает свой день с того, что встает на гвозди. Такая вот своеобразная альтернатива утреннему кофе. «Очень бодрит организм, оживляет все жизненно важные органы. Активизируется мозг, пищеварение», - рассказывает преподаватель йоги. С непривычки сложно, лучше уж витамины. Однако мы, люди современные, уже привыкли их получать исключительно в аптечных пилюлях.«Я собрала растения, которые попались мне по дороге из дома на работу. Как оказалось потом, многие из них – вовсе не местные», - рассказала заместитель директора Тульского экзотариума Светлана Ковальчук. Окопник, канадский клен – вроде бы обычные виды, растут даже на дворовых лужайках, однако они в наших краях гости, и гости довольно нахальные – распространяются и вытесняют наши исконные растения. Биологическое разнообразие редеет с каждым годом, однако надежда есть, если люди начнут заботиться о природе хотя бы с малого.Раз уж назначил себя человек царём природы, теперь он за неё и в ответе. Может, и туляки по заветам «Маленького принца» начнут преображать мир, начиная со своей маленькой лужайки.





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