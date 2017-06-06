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06.06.2017 11:16 В Тульской области определили лучшие семьи София Гафарова





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Появилась номинация, в которой участники на вес золота. Она так и называется «Золотая семья России». Такой по праву можно считать тульскую семью Хмельниковых. Расписались в совсем юном возрасте, в 18 лет, и в этом году отметят 55 лет совместной жизни.



Чем богата Тульская область, так это многодетными семьями. В этом году среди участников весьма экзотичные конкурсанты. У семьи Фокам Ннук пятеро ребятишек, которые разговаривают на трёх языках: английском, французском и русском. А главное правило – одно: всегда говорить правду и поддерживать друг друга.



В рамках конкурса были и такие номинации как «Молодая семья» и «Семья - хранитель традиций». Участники показывали свои визитные карточки и творческие номера.



«Основные критерии – семейные ценности. Дети, воспитание детей, кем стали дети, какие традиции им привили родители, как передаются традиции из поколения в поколение», - рассказал министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов.



Победители каждой номинации смогут представить наш регион уже на Всероссийском этапе. Ну а лучшей из лучших была названа золотая семья Хмельниковых, которые получили Гран-при областного конкурса.



С этой песней семья Вайвод в прошлом году взяла гран-при областного конкурса «Семья года», и теперь приехала поддержать новых участников. На этот раз более 60 семей решили побороться за победу. Что примечательно, с новыми номинациями шансов стало значительно больше. Так, на звание «Лучшей сельской семьи» претендуют Кривошеевы из Чернского района.Появилась номинация, в которой участники на вес золота. Она так и называется «Золотая семья России». Такой по праву можно считать тульскую семью Хмельниковых. Расписались в совсем юном возрасте, в 18 лет, и в этом году отметят 55 лет совместной жизни.Чем богата Тульская область, так это многодетными семьями. В этом году среди участников весьма экзотичные конкурсанты. У семьи Фокам Ннук пятеро ребятишек, которые разговаривают на трёх языках: английском, французском и русском. А главное правило – одно: всегда говорить правду и поддерживать друг друга.В рамках конкурса были и такие номинации как «Молодая семья» и «Семья - хранитель традиций». Участники показывали свои визитные карточки и творческие номера.«Основные критерии – семейные ценности. Дети, воспитание детей, кем стали дети, какие традиции им привили родители, как передаются традиции из поколения в поколение», - рассказал министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов.Победители каждой номинации смогут представить наш регион уже на Всероссийском этапе. Ну а лучшей из лучших была названа золотая семья Хмельниковых, которые получили Гран-при областного конкурса.





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