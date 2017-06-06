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06.06.2017 10:29 На заседании Правительства Тульской области коснулись насущных тем Кира Черьевская





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Согласно отчёту министра строительства и ЖКХ Тульской области Элеоноры Шевченко, существенно отстают по проектно-сметной документации Кимовский, Киреевский и Щёкинский районы. В этом же списке уже на 2018 год – Одоевский, Суворовский и Ясногорский. «Мы подписываем с «Газпромом» соглашение, они ведут трубу, а районы не делают работу, которую должны», - заметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.



В министерстве культуры активно работают над планами по празднованию 500-летия возведения Тульского кремля в 2020 году. К этой дате собираются не только завершить все необходимые работы в самом кремле, но и существенно преобразить объекты культурного наследия старинных городов и сёл области.



Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина сообщила, что «важной частью юбилейных мероприятий станет проведение научных исследований, издание альбома «Тульский кремль», краеведческого сборника, посвященного истории большой засечной черты, тульской историко–культурной энциклопедии, книги с тифлокомментариями «Тульский кремль – щит и меч России», сборника материалов по итогам научного форума и конференции.



В регионе началась летняя оздоровительная кампания. Открыты 20 загородных лагерей, ещё несколько начнут работать со второй смены, и 478 дневного пребывания на базе образовательных учреждений. С учетом баз на черноморском побережье и многодневных походов в этом сезоне будет охвачено всеми видами отдыха около 86 тысяч детей.



По словам заместителя председателя Правительства Тульской области Марины Левиной, «с 1 по 5 июня состоялись заезды 3903 детей в 20 загородных оздоровительных лагерей. Еще 370 заедут до 10 июня. Начали работу пять областных профильных программ, которые охватывают 383 ребёнка. 361 ребёнок отдыхает в здравницах Краснодарского края».



Старшеклассники в возрасте от 14 до 18 лет могут временно трудоустроиться и немного подзаработать, участвуя в озеленении города или работая на предприятиях промышленной сферы. В области планируется трудоустроить этим летом более 4700 подростков. Уже работают 570. «Зарплата не ниже минимальной, установленной в регионе, и материальная поддержка Центра занятости в размере 850 рублей», - говорит министр труда и соцзащиты Тульской области Андрей Филиппов.



Глава региона призвал соблюдать все необходимые меры безопасности и контроля при организации детского досуга и отдыха. Также он спросил про начало строительства двух новых корпусов детской областной больницы и нового ледового дворца в Туле. Работы пообещали начать уже на следующей неделе на всех объектах. Кроме того, был дан старт приёму заявок на участие программе «Народный бюджет 2018».



Газификация в области идёт, но не везде по графику. В 2017 году должно быть построено почти 116 километров распределительного газопровода в 28 населённых пунктах.Согласно отчёту министра строительства и ЖКХ Тульской области Элеоноры Шевченко, существенно отстают по проектно-сметной документации Кимовский, Киреевский и Щёкинский районы. В этом же списке уже на 2018 год – Одоевский, Суворовский и Ясногорский. «Мы подписываем с «Газпромом» соглашение, они ведут трубу, а районы не делают работу, которую должны», - заметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.В министерстве культуры активно работают над планами по празднованию 500-летия возведения Тульского кремля в 2020 году. К этой дате собираются не только завершить все необходимые работы в самом кремле, но и существенно преобразить объекты культурного наследия старинных городов и сёл области.Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина сообщила, что «важной частью юбилейных мероприятий станет проведение научных исследований, издание альбома «Тульский кремль», краеведческого сборника, посвященного истории большой засечной черты, тульской историко–культурной энциклопедии, книги с тифлокомментариями «Тульский кремль – щит и меч России», сборника материалов по итогам научного форума и конференции.В регионе началась летняя оздоровительная кампания. Открыты 20 загородных лагерей, ещё несколько начнут работать со второй смены, и 478 дневного пребывания на базе образовательных учреждений. С учетом баз на черноморском побережье и многодневных походов в этом сезоне будет охвачено всеми видами отдыха около 86 тысяч детей.По словам заместителя председателя Правительства Тульской области Марины Левиной, «с 1 по 5 июня состоялись заезды 3903 детей в 20 загородных оздоровительных лагерей. Еще 370 заедут до 10 июня. Начали работу пять областных профильных программ, которые охватывают 383 ребёнка. 361 ребёнок отдыхает в здравницах Краснодарского края».Старшеклассники в возрасте от 14 до 18 лет могут временно трудоустроиться и немного подзаработать, участвуя в озеленении города или работая на предприятиях промышленной сферы. В области планируется трудоустроить этим летом более 4700 подростков. Уже работают 570. «Зарплата не ниже минимальной, установленной в регионе, и материальная поддержка Центра занятости в размере 850 рублей», - говорит министр труда и соцзащиты Тульской области Андрей Филиппов.Глава региона призвал соблюдать все необходимые меры безопасности и контроля при организации детского досуга и отдыха. Также он спросил про начало строительства двух новых корпусов детской областной больницы и нового ледового дворца в Туле. Работы пообещали начать уже на следующей неделе на всех объектах. Кроме того, был дан старт приёму заявок на участие программе «Народный бюджет 2018».







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