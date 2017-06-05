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05.06.2017 18:33 За неделю почти 200 туляков пострадали от укусов клещей Вести-Тула





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Хотя на сегодня в Тульской области проведена обработка специальными веществами более 550 гектаров территории, санитарные врачи рекомендуют после выходов на природу внимательней осматривать одежду и открытые участки тела. В случае присасывания клеща необходимо обратиться в медицинское учреждение для его удаления. По вопросам профилактики инфекций, передающимися клещами, можно проконсультироваться у специалистов по телефонам 37-07-06, 37-33-25, 37-30-77.



С начала теплого сезона от укусов клещей в Тульской области уже пострадали более 600 человек, а лишь за последнюю неделю с жалобами на укусы в больницы обратилось 183 человека, из них 69 детей. Случаи присасывания отмечаются на территории парков, городской рощи, приусадебных участках, лесополосах.Хотя на сегодня в Тульской области проведена обработка специальными веществами более 550 гектаров территории, санитарные врачи рекомендуют после выходов на природу внимательней осматривать одежду и открытые участки тела. В случае присасывания клеща необходимо обратиться в медицинское учреждение для его удаления. По вопросам профилактики инфекций, передающимися клещами, можно проконсультироваться у специалистов по телефонам 37-07-06, 37-33-25, 37-30-77.

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