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05.06.2017 18:17 Житель Алексина обнаружил на берегу Оки фрагменты тела Вести-Тула





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Как сообщила и. о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Тульской области Светлана Фомина, «Следственным управлением Следственного комитета РФ было возбуждено уголовное дело по части первой ст. 105 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос о назначении судебно-медицинской экспертизы, в ходе которой будет выяснен пол, возраст человека, в том числе давность наступления смерти».



На берегу Оки найдены фрагменты тела человека, личность которого пока не установлена. По версии следствия, они были обнаружены в минувшую пятницу местным жителем в 150 метрах от автомобильного моста, расположенного в городе Алексине. По данному факту ведётся следствие.Как сообщила и. о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Тульской области Светлана Фомина, «Следственным управлением Следственного комитета РФ было возбуждено уголовное дело по части первой ст. 105 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос о назначении судебно-медицинской экспертизы, в ходе которой будет выяснен пол, возраст человека, в том числе давность наступления смерти».







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