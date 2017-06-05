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|05.06.2017 16:12 В Туле провели работу над ошибками отопительного сезона
|Вести-Тула
26 километров изношенных труб тепло- и водоснабжения должны заменить в Туле к новому отопительному сезону. Об этом сегодня шла речь на специальном совещании в городской администрации. Потратить на это придётся порядка 145 миллионов рублей.
Всего под городом оружейников проложены более 600 километров различных сетей. Степень их износа, близкая к 90 процентам, - давняя головная боль областной столицы. Меняют отслужившие свой век коммуникации постепенно, в прошлом году, например, заменили 37 километров, но в целом проблема остается. Других, пусть и менее глобальных, задач в городе тоже хватает.
Так, глава администрации Тулы Евгений Авилов сообщил, что «очень большое количество жалоб от населения поступало из-за несоответствия температуры нормативам». Авилов поинтересовался, какие уроки были извлечены из отопительного сезона. Начальник Управления по городскому хозяйству администрации Тулы Валерий Дорожкин ответил, что «жалобы все учтены. В сентябре мы выдаём всем потребителям тепловой энергии, в том числе управляющим компаниям, паспорта готовности к отопительному периоду».
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