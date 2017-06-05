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05.06.2017 14:16 Соблюдают ли тульские коммунальщики требования СанПиН? Алина Фурсенко





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«Сказали, на несколько часов, а они и второй день. Звоним в администрацию – они говорят: потерпите. А как нам терпеть? У нас все старики, инвалиды… Как в пустыне сахара были, без воды», - сетует жительница дома Раиса Колоколина.



Только первую засуху без холодной воды пережили, узнали: грядет вторая. Тоже на пару дней. И пока видимо так рады хотя бы холодной воде в кранах, что перестали вспоминать о том, что по санитарным нормам горячую им, как и всем жителям, должны отключить не более, чем на 14 дней. Однако, в Туле СанПиН к сведению может и принимают, но даже в официальном графике значатся даты с 22 мая по 12 июня.



Как рассказал и.о. прокурора Зареченского района Тулы Артур Зенкин, «…по СанПиНу это действительно 14 суток. Тем не менее, в Тульской области издан приказ министерства строительства и ЖКХ, который допускает при наличии оснований продлевать срок ремонтных работ до 21 дня».



Разрытия - по всей улице Максима Горького. Где-то не видно даже пресловутых полутора землекопов, где-то работают активно. Только что за основания для продления сроков этот вопрос адресуем представителям компании «Тулатеплосеть». По их словам, «…в период остановки котельной на профилактический ремонт выполняется гидравлическое испытание. В настоящее время обнаружено 24 порыва. В течение трех недель они будут устранены».



Может, о порывах было известно и до составления графика отключений, однако ситуация аналогичная и в других уголках города. Вокруг дома по адресу Белкина 6а разрытий вроде бы нет, однако, тут специалисты тоже в две недели не уложились, и не укладываются, по словам жителей, каждый год.



Получается, у проблемы нет конкретного неблагополучного адреса или района. Просто у коммунальщиков особенно нет поводов уложиться в отмеренные СанПиНом две недели, если можно их растянуть до трех. А что до туляков, то им не привыкать. Зиму пережили, и месяц без горячей воды тоже переживут.



Двенадцать пятилитровых баклашек, две двадцатилитровые канистры и целая упаковка воды из магазина. Не балкон, а какое-то водохранилище получается. Но таковы уж реалии жильцов дома по Пузакова 24. С горячей водой им сказали попрощаться на 3 недели, но и холодной посоветовали запастись. Иными словами, идите, граждане, в баню – помыться дома даже через ритуал нагревания кастрюль и чайников, не получится. Однако, сначала, никто предупреждение так уж всерьез не воспринял.«Сказали, на несколько часов, а они и второй день. Звоним в администрацию – они говорят: потерпите. А как нам терпеть? У нас все старики, инвалиды… Как в пустыне сахара были, без воды», - сетует жительница дома Раиса Колоколина.Только первую засуху без холодной воды пережили, узнали: грядет вторая. Тоже на пару дней. И пока видимо так рады хотя бы холодной воде в кранах, что перестали вспоминать о том, что по санитарным нормам горячую им, как и всем жителям, должны отключить не более, чем на 14 дней. Однако, в Туле СанПиН к сведению может и принимают, но даже в официальном графике значатся даты с 22 мая по 12 июня.Как рассказал и.о. прокурора Зареченского района Тулы Артур Зенкин, «…по СанПиНу это действительно 14 суток. Тем не менее, в Тульской области издан приказ министерства строительства и ЖКХ, который допускает при наличии оснований продлевать срок ремонтных работ до 21 дня».Разрытия - по всей улице Максима Горького. Где-то не видно даже пресловутых полутора землекопов, где-то работают активно. Только что за основания для продления сроков этот вопрос адресуем представителям компании «Тулатеплосеть». По их словам, «…в период остановки котельной на профилактический ремонт выполняется гидравлическое испытание. В настоящее время обнаружено 24 порыва. В течение трех недель они будут устранены».Может, о порывах было известно и до составления графика отключений, однако ситуация аналогичная и в других уголках города. Вокруг дома по адресу Белкина 6а разрытий вроде бы нет, однако, тут специалисты тоже в две недели не уложились, и не укладываются, по словам жителей, каждый год.Получается, у проблемы нет конкретного неблагополучного адреса или района. Просто у коммунальщиков особенно нет поводов уложиться в отмеренные СанПиНом две недели, если можно их растянуть до трех. А что до туляков, то им не привыкать. Зиму пережили, и месяц без горячей воды тоже переживут.













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