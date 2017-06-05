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05.06.2017 13:55 В Крапивне состоялся фестиваль крапивы "Вести-Тула"





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В этом году к ним присоединилась мастерица из Вологды. Она придумала свой способ вязания нитки из стеблей крапивы. «Сначала ничего не получалось. Брала свежую крапиву, снимала с нее верхний слой и обыкновенным крючком пыталась вязать. Потом поняла, что растение нужно сначала сушить», - рассказывает Евгения Рогозина.



Фестиваль крапивы в Крапивне не только продолжает существовать, но с каждым годом меняется. Организаторы ищут новые формы. Но кое-что все же остается неизменным: это традиционное угощение с добавлением крапивы, много музыки, крапивные бои и мастер-классы по народному творчеству.В этом году к ним присоединилась мастерица из Вологды. Она придумала свой способ вязания нитки из стеблей крапивы. «Сначала ничего не получалось. Брала свежую крапиву, снимала с нее верхний слой и обыкновенным крючком пыталась вязать. Потом поняла, что растение нужно сначала сушить», - рассказывает Евгения Рогозина.











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