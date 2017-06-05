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05.06.2017 13:47 Дом-музей Вересаева приглашает на «Литературную ночь» "Вести-Тула"





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В программе - познавательный экскурс «Вересаев о Пушкине» ко дню рождения Александра Сергеевича, поэзия в формате «Открытый микрофон». Также речь пойдет и о блюдах, которые упоминаются в произведениях русских писателей. Более того, одно - из семейного меню Смидовичей, которое описано в «Воспоминаниях» Вересаева, - можно будет продегустировать.





Дом-музей Вересаева присоединяется к Всероссийской акции «Литературная ночь», посвященной Дню русского языка и дню рождения Пушкина, и сегодня приглашает туляков на Литературный пикник. При хорошей погоде он будет проходить на открытом воздухе, на территории усадьбы Смидовичей, с 18 до 21 часа.В программе - познавательный экскурс «Вересаев о Пушкине» ко дню рождения Александра Сергеевича, поэзия в формате «Открытый микрофон». Также речь пойдет и о блюдах, которые упоминаются в произведениях русских писателей. Более того, одно - из семейного меню Смидовичей, которое описано в «Воспоминаниях» Вересаева, - можно будет продегустировать.

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