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|05.06.2017 13:37 В Туле началась «Пушкинская неделя»
|"Вести-Тула"
«Пушкинская неделя» стартует с сегодняшнего дня в летних читальных залах. Она продлится до 11 июня. В Центральном, Комсомольском, Пролетарском, Рогожинском парках, на площадках возле библиотек туляки вместе с библиотекарями вспомнят произведения Александра Сергеевича Пушкина, примут участие в викторинах и литературных играх по произведениям поэта.
Для самых маленьких в Рогожинском парке пройдет кукольный спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке». В Пролетарском и Комсомольском парках пройдут чтения «Великий поэт великой России», где все желающие смогут прочитать вслух свои любимые стихотворения Пушкина.
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