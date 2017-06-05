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05.06.2017 13:27 В Заокскую птицефабрику инвестируют около 800 миллионов рублей "Вести-Тула"





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Заокская птицефабрика получит вторую жизнь - компания «Лето групп» намерена вложить в предприятие около 800 миллионов рублей и создать порядка 50 рабочих мест для жителей района. Об этом представители правительства Тульской области договорились с руководителями компании.



«Нужно понимать, что 2013 году Заокская птицефабрика остановила свою деятельность и стала проблемным активом для района и для области. Сегодня фабрика работает. Восстановлены рабочие места. Новые инвестиции поступают на развитие предприятия. Реализация этого проекта даст новый импульс развитию птицефабрики и пищевой отрасли региона», - отметил заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.

Последний день международного экономического форума в Санкт-Петербурге принес Тульской области пять новых соглашений с крупными компаниями. Двадцать два рабочих места создаст на территории региона компания «Полема», которая намерена организовать производство металлических порошков для нужд промышленности. В Куркинском районе будет расширено кандитерское производство.Заокская птицефабрика получит вторую жизнь - компания «Лето групп» намерена вложить в предприятие около 800 миллионов рублей и создать порядка 50 рабочих мест для жителей района. Об этом представители правительства Тульской области договорились с руководителями компании.«Нужно понимать, что 2013 году Заокская птицефабрика остановила свою деятельность и стала проблемным активом для района и для области. Сегодня фабрика работает. Восстановлены рабочие места. Новые инвестиции поступают на развитие предприятия. Реализация этого проекта даст новый импульс развитию птицефабрики и пищевой отрасли региона», - отметил заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.











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