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НОВОСТИ | Общество



05.06.2017 13:01 В Туле проверят соблюдение минимального перечня работ управляющими компаниями
"Вести-Тула"



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Работу управляющих компаний в числе других вопросов обсудили сегодня на оперативном совещании в администрации Тулы. Управление по административно-техническому надзору города напоминает жителям, что помимо окоса травы и уборки прядомой территории на УК возлагаются и другие работы.

Как рассказала заместитель начальника управления по административно-техническому надзору администрации города Тулы Алина Кабирова, «…для управляющих компаний определен минимальный перечень работ, производимых в многоквартирных домах, к которым относятся: ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек и площадок. Если в ходе рейдов будут выявлены нарушения по данным пунктам, то недобросовестным УК будут выдаваться предписания об их устранении».

Также в ходе оперативного совещания коснулись и темы уличной торговли. Так, этим летом на улицах города будут работать 45 точек по продаже кваса, 16 – мороженого, 28 – овощных и фруктовых развалов, 41 – бахчевых, продолжат функционировать и киоски-автоматы с лимонадом. С наступлением лета, в городе начали свою работу летние кафе и веранды, в их числе семь новых. Всего в этом году свои двери для туляков откроют более тридцати сезонных заведений.

«С 2017 года договоры на организацию летних кафе администрация города Тулы заключает сроком на пять лет, с периодом функционирования с 1 мая по 30 сентября. При отсутствии нарушений в работе предприятий общественного питания, договор с ними будет пролонгироваться без проведения аукционных процедур», - сообщил начальник управления экономического развития администрации Тулы Максим Жуган.

















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