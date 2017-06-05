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НОВОСТИ | Общество



05.06.2017 12:28 Туляки помогают полицейским бороться с торговцами смертью
"Вести-Тула"



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На территории области продолжается оперативно-профилактическая операция «Притон», направленная на выявление и пресечение преступной деятельности, связанной с распространением наркотических средств. Сотрудники правоохранительных органов рассчитывают на помощь и поддержку граждан в этой сфере.

В текущем году в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» были выявлены 10 преступлений и 55 административных правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков, изъято более семи килограммов семисот граммов подконтрольных веществ, от граждан поступило 113 обращений. Участники антинаркотической комиссии на своем последнем заседании отметили эффективность проведенной работы.
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