Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям
Ветхая культура:
Гром грянул
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Матвей:
Путь к жизни


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



05.06.2017 12:03 В Туле вышли на «тропу войны» с борщевиком
София Гафарова



| фото |
Внешность обманчива, это как раз про борщевик. С виду красивое раскидистое растение. Но лучше его не трогать. Можно получить химический ожог. Сок борщевика содержит вещество фурокумарин, которое попадая на кожу, прожигает ее. Причем это не ограничивается покраснением. Можно получить серьезную травму, вплоть до ожога третьей степени. К тому же кумарины способны накапливаться в организме, что вызывает трудно излечимую болезнь.

И если взрослые уже уяснили опасность борщевика, то детей он словно притягивает. «Были случаи, когда дети, например, теряли зрение в результате ожогов, полученных от контакта с борщевиком», - рассказывает начальник участка фирмы-подрядчика Руслан Юдин.

Борщевик- чума полей и пустырей. Но в последние годы он пробрался и в частные владения жителей окрестностей Тулы. Поэтому в первую очередь на борьбу с ядовитой травой специалисты выезжают в поселки и деревни бывшего Ленинского района. В приоритете - участки близ домов, школ, детских садов. Гашение борщевика проводится специальным гербицидом, безвредным для людей и животных. И именно в начале лета, пока растение отращивает побеги.

Мешает борьбе с опасным растением погода. Дождь смывает раствор, чем снижает эффективность опрыскивания борщевика. Приходится выкраивать солнечные дни. Как уверяют специалисты, растение весьма живучее, но при регулярной протравке из года в год площади ядовитой травы уменьшаются как минимум на 15%. В этом году планируется обработать площадь более 140 гектаров и завершить кампанию по ликвидации борщевика к концу июня.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.