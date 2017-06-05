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05.06.2017 12:03 В Туле вышли на «тропу войны» с борщевиком София Гафарова





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И если взрослые уже уяснили опасность борщевика, то детей он словно притягивает. «Были случаи, когда дети, например, теряли зрение в результате ожогов, полученных от контакта с борщевиком», - рассказывает начальник участка фирмы-подрядчика Руслан Юдин.



Борщевик- чума полей и пустырей. Но в последние годы он пробрался и в частные владения жителей окрестностей Тулы. Поэтому в первую очередь на борьбу с ядовитой травой специалисты выезжают в поселки и деревни бывшего Ленинского района. В приоритете - участки близ домов, школ, детских садов. Гашение борщевика проводится специальным гербицидом, безвредным для людей и животных. И именно в начале лета, пока растение отращивает побеги.



Мешает борьбе с опасным растением погода. Дождь смывает раствор, чем снижает эффективность опрыскивания борщевика. Приходится выкраивать солнечные дни. Как уверяют специалисты, растение весьма живучее, но при регулярной протравке из года в год площади ядовитой травы уменьшаются как минимум на 15%. В этом году планируется обработать площадь более 140 гектаров и завершить кампанию по ликвидации борщевика к концу июня.



Внешность обманчива, это как раз про борщевик. С виду красивое раскидистое растение. Но лучше его не трогать. Можно получить химический ожог. Сок борщевика содержит вещество фурокумарин, которое попадая на кожу, прожигает ее. Причем это не ограничивается покраснением. Можно получить серьезную травму, вплоть до ожога третьей степени. К тому же кумарины способны накапливаться в организме, что вызывает трудно излечимую болезнь.И если взрослые уже уяснили опасность борщевика, то детей он словно притягивает. «Были случаи, когда дети, например, теряли зрение в результате ожогов, полученных от контакта с борщевиком», - рассказывает начальник участка фирмы-подрядчика Руслан Юдин.Борщевик- чума полей и пустырей. Но в последние годы он пробрался и в частные владения жителей окрестностей Тулы. Поэтому в первую очередь на борьбу с ядовитой травой специалисты выезжают в поселки и деревни бывшего Ленинского района. В приоритете - участки близ домов, школ, детских садов. Гашение борщевика проводится специальным гербицидом, безвредным для людей и животных. И именно в начале лета, пока растение отращивает побеги.Мешает борьбе с опасным растением погода. Дождь смывает раствор, чем снижает эффективность опрыскивания борщевика. Приходится выкраивать солнечные дни. Как уверяют специалисты, растение весьма живучее, но при регулярной протравке из года в год площади ядовитой травы уменьшаются как минимум на 15%. В этом году планируется обработать площадь более 140 гектаров и завершить кампанию по ликвидации борщевика к концу июня.











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