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НОВОСТИ | Общество



02.06.2017 18:29 Художник Владимир Зенин привёз тулякам картины о жизни Сергия Радонежского
Вести-Тула

Художник Владимир Зенин привёз тулякам картины о Сергии Радонежском

| фото |
Увидеть Ростов Великий и … нарисовать серию картин о жизни Преподобного Сергия Радонежского, пять из которых представлены на выставке в музее «Тульские древности». Сегодня здесь открылась экспозиция, после чего началось общение художника с посетителями. Эта серия картин – первая большая работа молодого петербуржца.

Все эпизоды из жизни святого Сергия Радонежского Владимир Зенин писал маслом и акриловыми красками. Выставка работ продлится по 31 августа.

Как рассказал Владимир Зенин, «под впечатлением от поездки, жизни в монастыре, который находится на месте рождения Сергия Радонежского, родилась такая серия работ, которую писал на протяжении 2014-2015 годов. Здесь представлены пять работ, но всего их 14. Я планирую писать новые картины, эта серия долгосрочная и важная для меня».
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