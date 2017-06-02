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02.06.2017 18:17 ПМЭФ: Тульская область стала четвёртой в рейтинге инвестпривлекательности регионов Виталий Моторин





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Заключены многомиллионные контракты с такими гигантами промышленности как «Еврохим», «Тулачермет сталь», «РЖД», «Проктэр энд Гэмбл». Представители нашей делегации договорились о строительстве новых производств в Алексине, Киреевске и Суворове.



Итоги первого рабочего дня подвел глава Тульского региона Алексей Дюмин:

«Всё нацелено на поиск и привлечение инвесторов. Всё нацелено на то, чтобы область задышала, зажила, чтобы появлялись новые рабочие места, чтобы были вложения бизнеса. Мы всё для этого делаем. Заключаем контракты, будем строить новые производства, обеспечим людей достойными зарплатами».



Программа дня сегодняшнего для тульской делегации не менее насыщена всевозможными переговорами, соглашениями и подписанием контрактов. Одна из главных новостей дня для нас уже прозвучала. Наш регион занял четвёртое место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов.



Двенадцать инвестиционных соглашений на общую сумму в 50 миллиардов рублей - таков итог первого дня Петербургского международного экономического форума для Тульской области.Заключены многомиллионные контракты с такими гигантами промышленности как «Еврохим», «Тулачермет сталь», «РЖД», «Проктэр энд Гэмбл». Представители нашей делегации договорились о строительстве новых производств в Алексине, Киреевске и Суворове.Итоги первого рабочего дня подвел глава Тульского региона Алексей Дюмин:«Всё нацелено на поиск и привлечение инвесторов. Всё нацелено на то, чтобы область задышала, зажила, чтобы появлялись новые рабочие места, чтобы были вложения бизнеса. Мы всё для этого делаем. Заключаем контракты, будем строить новые производства, обеспечим людей достойными зарплатами».Программа дня сегодняшнего для тульской делегации не менее насыщена всевозможными переговорами, соглашениями и подписанием контрактов. Одна из главных новостей дня для нас уже прозвучала. Наш регион занял четвёртое место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов.







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