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НОВОСТИ | Общество



02.06.2017 17:09 Мощи Матроны Московской из новомосковского монастыря доставлены в Саратов
Екатерина Савина

В Саратов доставили мощи Матроны Московской из новомосковского монастыря

| фото |
Прибытие мощей Святой Матроны Московской – важное событие для верующих Саратова. В 8 утра перед началом богослужения в Покровский храм был торжественно внесён ковчег со святыней, после чего началась божественная литургия.

«Прибытие мощей – это, можно сказать, как встреча её самой. Можно к ней обратиться, попросить о помощи в нужде. Матрона – именно тот человек, который угодил богу, полюбил бога. Её путь – пример для нас. Мы просим, чтобы она помогла нам на этом пути», - рассказал клирик храма Сергий Филимонов.

Мощи прибыли в Саратов из Новомосковского Свято-Успенского мужского монастыря. Тульская область – родина Матроны Московской. От рождения она была слепой, но имела духовное зрение. Люди обращались к ней за исцелением от болезней, утешением в трудную минуту и при жизни, и сейчас.

Ковчег с мощами пробудет в храме Саратова до 30 июня. Ежедневно в 12 и 14 часов будут совершаться акафисты с молебном.













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