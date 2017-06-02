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02.06.2017 17:09 Мощи Матроны Московской из новомосковского монастыря доставлены в Саратов Екатерина Савина





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«Прибытие мощей – это, можно сказать, как встреча её самой. Можно к ней обратиться, попросить о помощи в нужде. Матрона – именно тот человек, который угодил богу, полюбил бога. Её путь – пример для нас. Мы просим, чтобы она помогла нам на этом пути», - рассказал клирик храма Сергий Филимонов.



Мощи прибыли в Саратов из Новомосковского Свято-Успенского мужского монастыря. Тульская область – родина Матроны Московской. От рождения она была слепой, но имела духовное зрение. Люди обращались к ней за исцелением от болезней, утешением в трудную минуту и при жизни, и сейчас.



Ковчег с мощами пробудет в храме Саратова до 30 июня. Ежедневно в 12 и 14 часов будут совершаться акафисты с молебном.



Прибытие мощей Святой Матроны Московской – важное событие для верующих Саратова. В 8 утра перед началом богослужения в Покровский храм был торжественно внесён ковчег со святыней, после чего началась божественная литургия.«Прибытие мощей – это, можно сказать, как встреча её самой. Можно к ней обратиться, попросить о помощи в нужде. Матрона – именно тот человек, который угодил богу, полюбил бога. Её путь – пример для нас. Мы просим, чтобы она помогла нам на этом пути», - рассказал клирик храма Сергий Филимонов.Мощи прибыли в Саратов из Новомосковского Свято-Успенского мужского монастыря. Тульская область – родина Матроны Московской. От рождения она была слепой, но имела духовное зрение. Люди обращались к ней за исцелением от болезней, утешением в трудную минуту и при жизни, и сейчас.Ковчег с мощами пробудет в храме Саратова до 30 июня. Ежедневно в 12 и 14 часов будут совершаться акафисты с молебном.





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