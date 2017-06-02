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02.06.2017 16:35 Кинорежиссёр объединила философию Толстого и Ганди Елена Панова





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Документальный фильм кинорежиссёра Галины Евтушенко о взаимоотношениях Льва Толстого и Мохандас Ганди был признан лучшим в номинации «Неигровое кино».



Ровно год назад Евтушенко привозила в Тулу одну из своих работ, посвящённую яснополянскому старцу. В киноленте автор проводила параллели между творчеством и взглядами двух художников: Толстым и основоположником документализма – Дзигой Вертовым. Находить общее, искать детали – это фирменный прием Галины Евтушенко. В ленте, победившей в Ульяновске, она сделала попытку объединить философию Толстого и Ганди.



Русский писатель и индийский мыслитель никогда не встречались. Но в последний год жизни Толстого между ними шла переписка на философские, религиозные и политические темы. Она и послужила основой фильма. Действие ленты разворачивается по всему миру – в Ясной Поляне, Дели, Лондоне, африканском Йоханнесбурге. Толстой и Ганди мучительно ищут способы ненасильственного противостояния злу - тема, которая остается актуальной в любое время.



Всероссийский фестиваль «От всей души» в этом году прошел в девятый раз. Его проводят в память о легендарной советской телеведущей Валентине Леонтьевой. Последние годы жизни они провела в Ульяновске. На фестиваль приехали звезды отечественного кинематографа. Количество представленных работ в этот раз стало рекордным.Документальный фильм кинорежиссёра Галины Евтушенко о взаимоотношениях Льва Толстого и Мохандас Ганди был признан лучшим в номинации «Неигровое кино».Ровно год назад Евтушенко привозила в Тулу одну из своих работ, посвящённую яснополянскому старцу. В киноленте автор проводила параллели между творчеством и взглядами двух художников: Толстым и основоположником документализма – Дзигой Вертовым. Находить общее, искать детали – это фирменный прием Галины Евтушенко. В ленте, победившей в Ульяновске, она сделала попытку объединить философию Толстого и Ганди.Русский писатель и индийский мыслитель никогда не встречались. Но в последний год жизни Толстого между ними шла переписка на философские, религиозные и политические темы. Она и послужила основой фильма. Действие ленты разворачивается по всему миру – в Ясной Поляне, Дели, Лондоне, африканском Йоханнесбурге. Толстой и Ганди мучительно ищут способы ненасильственного противостояния злу - тема, которая остается актуальной в любое время.





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