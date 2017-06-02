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НОВОСТИ | Общество



02.06.2017 16:01 В Тульской области отмечено снижение уровня аварийности на дорогах
Вести-Тула

В Тульской области отмечено снижение уровня аварийности на дорогах

| фото |
Летние каникулы считаются самым неблагополучным временем для ДТП: именно за эти три месяца происходит большое количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Этой проблеме было посвящено заседание в Правительстве региона. На прямой связи по интернету находились представители районов.

Было отмечено общее снижение количества ДТП в регионе, но, несмотря на это, работу по усилению безопасности снижать нельзя. По статистике в каждой одиннадцатой аварии страдают дети, на каждые 50 ДТП приходится один случай гибели ребёнка.

«Зафиксировано снижение основных показателей аварийности - почти на 10% уменьшилось количество ДТП, на 20% уменьшилось число погибших, на 11% - число раненых, - сообщил председатель Правительства Тульской области Юрий Андрианов. - Эти цифры позволяют несколько оптимистично посмотреть».
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