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02.06.2017 13:26 Погода не помешала тульским спасателям открыть купальный сезон "Вести-Тула"





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«Сильный ветер разбрасывал зоны заплыва, буйки по водоему. Дождь смывал грязь в воду, из-за чего она становится мутной. Водолазам приходилось практически в темноте осматривать дно. Трудностей хватает, но мы с ними справляемся и готовимся к летнему купальному сезону», - говорит старший государственный инспектор центра ГИМС города Тулы Виктор Раш.



Купальный сезон открыт, а вот желающих искупаться, почти не находится. Накануне, в первый день лета, в Туле официально открылись восемь пляжей. Места традиционные - два на реке Воронке, остальные на прудах: Хомяковские поляны, база отдыха Петушки, Велесов лес, а также в деревне Ильинке, селе Обидимо и в центре Тулы - в Белоусовском парке. Погода в этом году делала все, чтобы открытие купального сезона задержалось, осложняя работу сотрудникам ГИМС.«Сильный ветер разбрасывал зоны заплыва, буйки по водоему. Дождь смывал грязь в воду, из-за чего она становится мутной. Водолазам приходилось практически в темноте осматривать дно. Трудностей хватает, но мы с ними справляемся и готовимся к летнему купальному сезону», - говорит старший государственный инспектор центра ГИМС города Тулы Виктор Раш.











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