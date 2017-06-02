НОВОСТИ | Общество







02.06.2017 12:56 Африканская чума свиней обошла Тульскую область стороной "Вести-Тула"





| фото |



За нарушение санитарно-ветеринарных правил, при торговле продукцией животного происхождения, транспортировке, было наложено штрафов на сумму более двух миллионов рублей. А в настоящий момент тульский комитет по ветеринарии полностью переходит на электронный документооборот, в том числе выдачу различных свидетельств и разрешений.



Председатель комитета ветеринарии Тульской области Сергей Кожевников рассказал, что «…ветеринарная служба внедряет на территории региона оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде с помощью системы «Меркурий». За прошлый год оформлено около 36 тысяч ветеринарных свидетельств. В первом квартале 2017 года этот показатель превышен в 1,5 раза».



Среди регистрируемых болезней животных наибольшее количество в 2016 пришлось на бешенство. Но даже и этот показатель оказался ниже, чем в 2015 году, и более того - самым низким за последние 20 лет.За нарушение санитарно-ветеринарных правил, при торговле продукцией животного происхождения, транспортировке, было наложено штрафов на сумму более двух миллионов рублей. А в настоящий момент тульский комитет по ветеринарии полностью переходит на электронный документооборот, в том числе выдачу различных свидетельств и разрешений.Председатель комитета ветеринарии Тульской области Сергей Кожевников рассказал, что «…ветеринарная служба внедряет на территории региона оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде с помощью системы «Меркурий». За прошлый год оформлено около 36 тысяч ветеринарных свидетельств. В первом квартале 2017 года этот показатель превышен в 1,5 раза».











Читать @gtrktula

















