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НОВОСТИ | Общество



02.06.2017 12:31 В Тульской области появится служба медиации
"Вести-Тула"



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Число разводов в регионе не уменьшается. Такие данные озвучила уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталья Зыкова. Главная задача всех заинтересованных структур оградить ребенка от конфликта взрослых. Для этого в регионе будут создана служба медиации, то есть примирения родителей.

Еще немаловажным моментом в этом году станет так называемая служба ранней помощи семьям с детьми-инвалидами. Особенно внимание её специалистов будет обращено на отдаленные от областного центра муниципальные образования. Цель - помочь и родителям, и ребенку справиться с трудностями.

Всего же, благодаря институту уполномоченного по правам ребенка, в регионе удалось помочь сотням детей, разрешить ситуации различного характера в десятках семей. И эта работа, по словам Натальи Зыковой, будет продолжена. А впереди - сезон каникул и загородного отдыха детей. Также работает горячая линия по всем вопросам отдыха. Ее номер: 8-800-350-12-84.

«Мы готовы принимать все звонки, связанные с нарушениями прав детей в детских оздоровительных учреждениях, с любыми вопросами, связанными с обеспечением безопасности детей. Горячая линия начнет свою работу с 10 июня», - сказал уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова.

















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