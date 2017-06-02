НОВОСТИ | Общество







02.06.2017 12:18 Тульские школьники сдавали сегодня ЕГЭ по математике "Вести-Тула"





| фото |



А результаты ЕГЭ можно узнать на портале gosuslugi71.ru. Сделать это просто: входите на сайт, используя свою учетную запись; выбераете иконку «Результат ЕГЭ», а затем нажимаете на кнопку «Получить услугу». Данные будут представлены в файле, который можно сохранить или распечатать.





Сегодня 4172 выпускника сдавали ЕГЭ по математике профильного уровня. В области организовано 57 пунктов приема единого госэкзамена, в его проведении задействованы более трех тысяч специалистов и более ста общественных наблюдателей, предварительно обученных.А результаты ЕГЭ можно узнать на портале gosuslugi71.ru. Сделать это просто: входите на сайт, используя свою учетную запись; выбераете иконку «Результат ЕГЭ», а затем нажимаете на кнопку «Получить услугу». Данные будут представлены в файле, который можно сохранить или распечатать.

Читать @gtrktula

















