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02.06.2017 12:11 Тульская область подписала с компаниями 12 соглашений о сотрудничестве "Вести-Тула"





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В первый день форума Губернатор Алексей Дюмин провёл ряд деловых встреч с руководителями государственных корпораций и инвестиционными группами. «Вся наша работа на форуме направлена на привлечение новых инвесторов в Тульскую область и создание новых рабочих мест, что будет способствовать экономическому развитию нашего региона и улучшению качества жизни туляков»,- отметил Алексей Дюмин.







Сегодня – второй день работы международного экономического форума в Санкт-Петербурге. По итогам первого дня Тульская область подписала с компаниями 12 соглашений о сотрудничестве при реализации инвестиционных проектов на территории региона на общую сумму свыше 50 млрд. рублей.В первый день форума Губернатор Алексей Дюмин провёл ряд деловых встреч с руководителями государственных корпораций и инвестиционными группами. «Вся наша работа на форуме направлена на привлечение новых инвесторов в Тульскую область и создание новых рабочих мест, что будет способствовать экономическому развитию нашего региона и улучшению качества жизни туляков»,- отметил Алексей Дюмин.

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