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02.06.2017 11:41 Тулячка травмировала позвоночник на батуте Алексей Еремин





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Надежда взяла дочери сразу два билета на аттракцион. Девочка прыгала и веселилась, а в какой-то момент просто пропала из виду. «Я начала звать дочь. Потом увидела ее, ползущей к выходу. Губы у нее посинели, она плохо дышала», - рассказывает мама пострадавшей девочки.



Как выяснилось уже позже, после того как малышку привезли в Ваныкинскую больницу, на надувном аттракционе ребёнок получил компрессионный перелом позвоночника. На это лето у семьи Пимчевых были большие планы: обкатать долгожданный велосипед, который Вика получила в подарок на день рождения, принять участие в танцевальном конкурсе в столице нашей Родины, девочка несколько лет занимается бальными танцами, поехать на отдых – в итоге велосипед пришлось вернуть в магазин, от поездок отказаться.



Отказаться пришлось и от прогулок во дворе. Девочке почти нельзя вставать, весь день она проводит в специальном корсете. Сегодня Вика чётко выполняет все рекомендации врачей, но на восстановление у неё уйдёт ещё около года. «Детей пускали на батут по шестнадцать человек. От четырех лет до пятнадцати. Не знаю, какие у них там нормативы», - возмущается Надежда Пимчева. Впрочем, мама девочки намерена идти до конца. Она уже направила обращения в прокуратуру, Роспотребнадзор, и Следственный комитет.



В «Тульских парках» на случившееся уже отреагировали. Как рассказала специалист по связям с общественностью ГУ ТО «Тульские парки» Варвара Трунова, «…каждый батут имеет сертификат соответствия и акт допуска. Более того, правила поведения размещены на самом батутном комплексе. Была проведена внутренняя проверка. Взяты объяснительные записки и с администратора аттракционно-игрового комплекса Центрального парка, и с фельдшера, и с оператора, который осуществлял контроль за нахождением детей на батуте».



В первую очередь, по словам Надежды Пимчевой, она хочет предупредить других родителей и их малышей быть внимательней и осторожней, даже на таком, казалось бы, безобидном аттракционе как батут.





Посещение Белоусовского парка закончилось для семилетней Вики Пимчевой больничной койкой. В выходной день она как обычно вместе с мамой отправилась в любимый парк на алею аттракционов. Девочка очень хотела на «Лимпопо». Этот батут один из самых крупных аттракционов в Белоусовском парке. Он пользуется особой популярностью у малышей и их родителей. В выходные дни здесь всегда аншлаг.Надежда взяла дочери сразу два билета на аттракцион. Девочка прыгала и веселилась, а в какой-то момент просто пропала из виду. «Я начала звать дочь. Потом увидела ее, ползущей к выходу. Губы у нее посинели, она плохо дышала», - рассказывает мама пострадавшей девочки.Как выяснилось уже позже, после того как малышку привезли в Ваныкинскую больницу, на надувном аттракционе ребёнок получил компрессионный перелом позвоночника. На это лето у семьи Пимчевых были большие планы: обкатать долгожданный велосипед, который Вика получила в подарок на день рождения, принять участие в танцевальном конкурсе в столице нашей Родины, девочка несколько лет занимается бальными танцами, поехать на отдых – в итоге велосипед пришлось вернуть в магазин, от поездок отказаться.Отказаться пришлось и от прогулок во дворе. Девочке почти нельзя вставать, весь день она проводит в специальном корсете. Сегодня Вика чётко выполняет все рекомендации врачей, но на восстановление у неё уйдёт ещё около года. «Детей пускали на батут по шестнадцать человек. От четырех лет до пятнадцати. Не знаю, какие у них там нормативы», - возмущается Надежда Пимчева. Впрочем, мама девочки намерена идти до конца. Она уже направила обращения в прокуратуру, Роспотребнадзор, и Следственный комитет.В «Тульских парках» на случившееся уже отреагировали. Как рассказала специалист по связям с общественностью ГУ ТО «Тульские парки» Варвара Трунова, «…каждый батут имеет сертификат соответствия и акт допуска. Более того, правила поведения размещены на самом батутном комплексе. Была проведена внутренняя проверка. Взяты объяснительные записки и с администратора аттракционно-игрового комплекса Центрального парка, и с фельдшера, и с оператора, который осуществлял контроль за нахождением детей на батуте».В первую очередь, по словам Надежды Пимчевой, она хочет предупредить других родителей и их малышей быть внимательней и осторожней, даже на таком, казалось бы, безобидном аттракционе как батут.











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