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НОВОСТИ | Общество



02.06.2017 11:16 Юным тулякам этим летом не дадут скучать
Анастасия Октябрьская



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Лазерный тир, кванториум на свежем воздухе, шахматы, картинг, уроки рисования и лепки, бесплатное мороженое, аквагрим, ростовые куклы, танцы, пляски, хороводы. Любой детский каприз. На один день площадь Ленина в Туле сдали без боя самым маленьким жителям нашей области.

«Дети нуждаются в нашей защите, они нам верят, они не могут без нас жить. Мы это хорошо осознаём. И поэтому в городе Туле, в Тульской области делается всё возможное, чтобы дети получали всю необходимую помощь, поддержку, решались все их вопросы», - говорит глава города Тулы Юрий Цкипури.

Хотите настоящий Диснейленд в центре города – пожалуйста. В международный день защиты детей юным тулякам дозволено если не всё, то многое. А дальше – лучше. У ребят начинаются долгожданные каникулы.

Как рассказал заместитель главы администрации города Тулы по социальной политике Надежда Токовая, «…в областном центре открылся 81 лагерь дневного пребывания на базе образовательных учреждений. Также сегодня начали работать семь загородных оздоровительных лагерей. Из них три находятся в ведомстве других организаций, а четыре подчиняются непосредственно муниципальному образованию город Тула».

Скучать не дадут и той детворе, что по каким-либо причинам лето проведёт не в загородных и школьных лагерях, а дома в родном дворе. Вот уже тритий год подряд в оружейной столице по инициативе главы администрации города Евгения Авилова 1 июня начинает свою работу проект «Каникулы в городе». В этом году он расширил в Туле свою географию. Более чем на 50 площадках – во дворах, в парках и скверах – детей будут ежедневно развлекать аниматоры и педагоги, занимать играми, конкурсами, мастер-классами, показами детских мультфильмов. С подробной афишей можно ознакомиться на сайте городской администрации tula.ru.

1 июня – это не только день защиты детей, но и начало каникул. А это значит, что наши с вами цветы жизни будут больше обычного предоставлены сами себе. И задача родителей сделать их каникулы, их лето безопасным.
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