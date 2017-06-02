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02.06.2017 10:53 Тульская область подписала ряд крупных соглашений в первый день форума в Санкт-Петербурге Виталий Моторин





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В Киреевском районе появится завод по выпуску соли экстра-класса, на котором будут работать 150 человек. В Алексине модернизируют бумажное производство, а компания Procter & Gamble построит новые линии по выпуску моющих средств и очистные сооружения. Таковы результаты лишь первого часа работы.



Но одно дело создать производство и уже другое сделать продукцию знаменитой на весь мир. О том, как продвигались Тульский пряник и Белевская пастила у Алексея Дюмина спросили на сессии посвященной российским брендам. «Мы обратились в компанию «Аэрофлот», заключили с ней соглашение и теперь тульские пряники и белевская пастила вошли в меню бортового питания. Таким образом, о продуктах, изготовленных в нашем регионе, узнают не только жители России, но и других стран мира», - отметил губернатор Тульской области.



О строительстве современной высокоскоростной железнодорожной магистрали речь идет в соглашении подписанном Алексеем Дюминым и главной компании РЖД. «Быстро реализовать этот проект можно будет только сложив усилия. Это уже сделано, благодаря подходу Тульской области. Это и рабочая группа, и обсуждение сложнейших вопросов по прохождению трассы», - говорит президент ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.



Первое в России соглашение о государственном и частном партнерстве в сфере ЖКХ, тоже касается Тульской области. Оно предполагает реконструкцию объектов теплоснабжения и водоснабжения города Ясногорска. Модернизация пяти котельных и реконструкция сетей потребуют 453 миллиона рублей. Помогут Тульской области в этом Минстрой, Региональная генерирующая компания и Сбербанк.



Сорок миллиардов рублей в Строительство литейно-прокатного комплекса на площадке «Тулачермет-сталь» - крупнейшее из подписанных накануне соглашений для Тульской области. Его реализация запланирована в этом и следующем году. Также ряд различных соглашений о сотрудничестве подписаны с другими регионами. В частности с Ярославлем и Татарстаном.



На форуме в Санкт-Петербурге представлено множество брендов и Тульская область сама уже известный бренд. Оружейная столица России – именно так нас называют во всей стране. Алексей Дюмин предложил не меняя этого названия, взглянуть на задачи региона еще шире - Тула мастерская России. Возможно так нас будут называть уже совсем скоро.



Первый день Санкт-Петербургского международного экономического форума для тульской делегации начался очень рано, когда на часах не было еще и 9 утра. Можно сказать что представители Тульской области начали работать одними из первых.В Киреевском районе появится завод по выпуску соли экстра-класса, на котором будут работать 150 человек. В Алексине модернизируют бумажное производство, а компания Procter & Gamble построит новые линии по выпуску моющих средств и очистные сооружения. Таковы результаты лишь первого часа работы.Но одно дело создать производство и уже другое сделать продукцию знаменитой на весь мир. О том, как продвигались Тульский пряник и Белевская пастила у Алексея Дюмина спросили на сессии посвященной российским брендам. «Мы обратились в компанию «Аэрофлот», заключили с ней соглашение и теперь тульские пряники и белевская пастила вошли в меню бортового питания. Таким образом, о продуктах, изготовленных в нашем регионе, узнают не только жители России, но и других стран мира», - отметил губернатор Тульской области.О строительстве современной высокоскоростной железнодорожной магистрали речь идет в соглашении подписанном Алексеем Дюминым и главной компании РЖД. «Быстро реализовать этот проект можно будет только сложив усилия. Это уже сделано, благодаря подходу Тульской области. Это и рабочая группа, и обсуждение сложнейших вопросов по прохождению трассы», - говорит президент ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.Первое в России соглашение о государственном и частном партнерстве в сфере ЖКХ, тоже касается Тульской области. Оно предполагает реконструкцию объектов теплоснабжения и водоснабжения города Ясногорска. Модернизация пяти котельных и реконструкция сетей потребуют 453 миллиона рублей. Помогут Тульской области в этом Минстрой, Региональная генерирующая компания и Сбербанк.Сорок миллиардов рублей в Строительство литейно-прокатного комплекса на площадке «Тулачермет-сталь» - крупнейшее из подписанных накануне соглашений для Тульской области. Его реализация запланирована в этом и следующем году. Также ряд различных соглашений о сотрудничестве подписаны с другими регионами. В частности с Ярославлем и Татарстаном.На форуме в Санкт-Петербурге представлено множество брендов и Тульская область сама уже известный бренд. Оружейная столица России – именно так нас называют во всей стране. Алексей Дюмин предложил не меняя этого названия, взглянуть на задачи региона еще шире - Тула мастерская России. Возможно так нас будут называть уже совсем скоро.









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