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01.06.2017 19:24 Тулячка задушила ребёнка и выбросила в мусорный бак Вести-Тула





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Как сообщила и. о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Тульской области Светлана Фомина, «она положила ребёнка в полиэтиленовый пакет и отнесла в мусорные баки. Местонахождение ребёнка не установлено, расследование дела продолжается. В отношении матери решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения».



Тулячка выбросила месячного младенца в мусорный бак. По подозрению в совершении преступления задержана 29-летняя мать новорождённого. По версии следствия, в квартире женщина накрыла малыша подушкой и задушила. О случившемся отцу ребёнка женщина сообщила через социальную сеть.Как сообщила и. о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Тульской области Светлана Фомина, «она положила ребёнка в полиэтиленовый пакет и отнесла в мусорные баки. Местонахождение ребёнка не установлено, расследование дела продолжается. В отношении матери решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения».





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